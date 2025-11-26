Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, in programma nella settimana che va dall'1 al 5 dicembre su Rai 1, rivelano che la contessa Adelaide si rivelerà pericolosa nel momento in cui arriverà a compiere un gesto che si preannuncia estremo e del tutto inaspettato, dopo aver appreso la notizia delle imminenti nozze di Marcello Barbieri.

Intanto, anche Rosa si mostrerà scossa, dopo che Marcello la metterà al corrente di una proposta che gli è stata fatta proprio dalla sua ex Adelaide, mentre Matteo porterà alla luce una vecchia foto della sua infanzia, in cui compaiono anche i fratelli Marchesi.

Adelaide affronta l'ex Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 1-5 dicembre

La notizia del matrimonio tra Rosa e Marcello diventerà di dominio pubblico: sarà Odile a mettere al corrente sua mamma di quanto sta accadendo, finendo per darle una clamorosa batosta inaspettata.

La contessa, infatti, non la prenderà affatto bene e chiederà subito a Marcello di potersi vedere da soli in quanto ha una proposta ben precisa da fargli.

In realtà, tale proposta apparirà più come una sorta di imposizione da parte della contessa nei confronti dell'ex: sebbene non si abbiano ulteriori dettagli in merito a ciò che succederà, Barbieri non avrà alcuna intenzione di rinunciare alle sue nozze con Rosa Camilli.

Adelaide diventa pericolosa, Rosa scossa e turbata

La giornalista, però, dopo aver appreso di questa richiesta fatta da Adelaide al suo compagno, apparirà alquanto scossa e turbata, al punto da essere disposta a fare un passo indietro in merito all'imminente matrimonio con Barbieri.

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Adelaide arriverà a mostrarsi pericolosa, al punto da compiere un gesto estremo che non passerà inosservato e lascerà tutti senza parole.

Matteo Portelli, invece, entrerà in possesso di uno scatto legato alla sua infanzia in cui appariranno anche i fratelli Marchesi.

La foto verrà data a Ettore che, tuttavia, non sarà affatto contento di vederla e cercherà di fare il possibile per farla sparire dalla circolazione.

In bilico il futuro de Il Paradiso delle signore su Rai 1

In attesa di questi nuovi episodi della decima stagione, il futuro de Il Paradiso delle signore sembrerebbe alquanto incerto nella prossima stagione tv.

Complici gli ascolti in calo e le trame non proprio entusiasmanti per il pubblico, i vertici della tv di Stato starebbero prendendo una decisione su un eventuale nuovo ciclo di episodi da proporre al pubblico nel corso della stagione tv 2026/2027, valutando anche l'idea di allungare i talk show del pomeriggio al posto della soap.