Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana dal 10 al 14 novembre rivelano che Ciro si commuoverà nel momento in cui scoprirà che sua figlia Agata Puglisi ha scelto di intraprendere una relazione stabile con Mimmo.

Intanto, Odile apprenderà da sua madre che vuole mettere i bastoni tra le ruote a Rosa Camilli dopo aver saputo della sua relazione con Marcello Barbieri. Odile, alle spalle della contessa, deciderà di parlare con la giornalista per metterla al corrente di ciò che sta accadendo.

Ciro commosso per sua figlia Agata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10-14 novembre

Agata e Mimmo torneranno a Milano dopo essere stati per diversi giorni a Firenze, dove hanno dato una mano alle persone costrette a fare i conti con l'alluvione che ha messo in ginocchio l'intera città.

Al loro rientro, i due ragazzi decideranno di ufficializzare la loro storia d'amore: una notizia che commuoverà Ciro Puglisi, felice di vedere sua figlia felice al fianco di un bravo ragazzo come Mimmo.

Ben presto la notizia verrà data anche alle altre Veneri del grande magazzino milanese, decisamente felici di poter vedere la loro collega felice al fianco del suo fidanzato.

Odile inganna la madre Adelaide nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 novembre, inoltre, rivelano che Odile scoprirà dalla madre le sue intenzioni spietate in merito a Rosa e Marcello.

La contessa non ha intenzione di essere clemente e fare sconti alla coppia, motivo per il quale porterà avanti la sua vendetta.

In particolar modo, Rosa si ritroverà a mettere a rischio la sua credibilità dal punto di vista professionale e per tale motivo Odile deciderà di intervenire.

La ragazza avviserà Rosa su ciò che sta tramando la madre, finendo per tradire la fiducia della contessa.

Slitta l'appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1

In attesa di queste nuove puntate della soap, da lunedì 3 novembre ci saranno delle variazioni di palinsesto nel daytime di Rai 1.

Gli episodi de Il Paradiso delle signore non saranno più trasmessi alle 16, ma slitteranno di dieci minuti, prendendo la linea intorno alle 16:10, subito dopo il Tg1 del pomeriggio e CIS - Viaggiare informati.

Un modo per evitare che la serie possa sfidare l'appuntamento con la soap turca La forza di una donna, trasmessa nel daytime pomeridiano di Canale 5.