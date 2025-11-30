Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un matrimonio rimandato. Nella puntata che andrà in onda giovedì 11 dicembre alle ore 16 su Rai 1, Rosa e Marcello preferiranno evitare di sposarsi, rinviando le nozze a causa del gesto estremo compiuto da Adelaide. Nel frattempo, Umberto si mostrerà più disponibile nei confronti di Greta. Mario, invece, porgerà le sue scuse a Fulvio dopo il gesto eclatante commesso in precedenza, quando aveva baciato Caterina in pubblico.

Rosa e Marcello rimandano il matrimonio

Rosa e Marcello, che da qualche giorno hanno iniziato a vivere liberamente il loro amore, saranno costretti a una battuta d’arresto.

I due innamorati, infatti, verranno a sapere che Adelaide ha tentato di togliersi la vita e la responsabilità del gesto estremo della contessa sarà attribuita a Barbieri, che l’ha lasciata a un passo dal loro matrimonio. Questa pesante situazione porterà Rosa e Marcello a decidere di rimandare la loro unione, rinviando le nozze a data da destinarsi. Nel frattempo, Barbieri si sentirà terribilmente in colpa per quanto accaduto, mentre Marta e Odile saranno sempre più preoccupate per Adelaide.

Umberto si avvicina a Greta

Nel frattempo verranno trattate le vicende di Mario Oradei che, dopo aver baciato in pubblico Caterina, sentirà di dover porgere delle scuse al padre della ragazza, Fulvio. Mario si presenterà quindi di fronte al futuro suocero per il gesto plateale compiuto e visto da diverse persone.

Tuttavia, oltre alle scuse, Oradei avrà una proposta da fare al signor Rinaldi che lo lascerà di stucco, cogliendolo completamente alla sprovvista. Le anticipazioni della puntata successiva chiariscono infatti che Mario manifesterà le sue intenzioni serie con Caterina, arrivando a chiedere la mano della fidanzata a Fulvio. Intanto, ci sarà un evento inaspettato: Umberto Guarnieri, che il giorno precedente si era mostrato poco incline a dare ascolto a Greta, nella puntata dell’11 dicembre si rivelerà invece più disponibile nei confronti della stilista. È bene ricordare che Greta vuole avvicinarsi a Umberto soltanto per portare a compimento il suo piano di vendetta contro di lui. Mimmo e le Veneri, invece, riceveranno un invito da Johnny, che proporrà loro di andare a un concerto rock.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha chiesto a Rosa di sposarlo

Nei precedenti episodi Marcello ha chiesto a Rosa di sposarlo. Lei ha accettato e la coppia ha iniziato fin da subito a organizzare i preparativi per l'imminente matrimonio. I due innamorati hanno avviato le pubblicazioni e scelto i testimoni, preferendo festeggiare la loro unione con pochi invitati.

Intanto, Greta ed Ettore hanno continuato a tramare alle spalle della contessa e di Umberto, senza però rivelare ancora alcun indizio su cosa li spinga ad avere tanta ostilità nei loro confronti.