Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un piccolo incidente tra due protagonisti. Nell’episodio in onda venerdì 14 novembre alle 16 su Rai 1, Irene e Giorgio si troveranno in una situazione imbarazzante per via di un imprevisto. Intanto, Fulvio sarà soddisfatto del risultato ottenuto per la nuova collezione. Odile, invece, si metterà una mano sul cuore e confiderà a Rosa il piano che Adelaide ha ordito contro di lei.

Irene e Giorgio imbarazzati dopo un incidente

Nella puntata del 14 novembre proseguirà l’avvicinamento tra Irene Cipriani e Giorgio Perich.

Quest’ultimo è un amico di vecchia data di Fulvio Rinaldi, che nei giorni precedenti è rimasto affascinato dalla capocommessa de Il Paradiso delle signore. Tuttavia, nel corso dell’episodio, tra Irene e Giorgio accadrà qualcosa di inaspettato: le anticipazioni descrivono l’evento come un piccolo incidente. A seguito di questo accadimento, si creerà un certo imbarazzo tra i due. Inoltre, Irene confiderà alle sue amiche Veneri che Giorgio non può essere l’uomo della sua vita, poiché ci sarà una battuta d’arresto nella possibile nascita di un amore tra loro. In serata, al negozio di moda, si terrà una serata danzante dedicata all’amore.

Le Veneri scoprono che Agata e Mimmo si sono fidanzati

Una notizia importante arriverà alle orecchie delle Veneri: Agata e Mimmo si sono fidanzati.

Sarà proprio Agata a rivelare la trasformazione del suo rapporto di amicizia con Mimmo in qualcosa di più profondo. Intanto, Fulvio sarà estremamente soddisfatto di aver aiutato Botteri a realizzare un capo della nuova collezione. Il signor Rinaldi si è messo in contatto con Giorgio Perich per trovare il bottone perfetto per l’abito disegnato da Gianlorenzo per Il Paradiso delle signore. Odile, invece, prenderà una decisione coraggiosa: metterà da parte l’orgoglio e andrà da Rosa per rivelarle il piano architettato da sua madre ai suoi danni. Una volta che Rosa verrà a conoscenza delle intenzioni di Adelaide, penserà che sia il caso di rassegnare le dimissioni. Tuttavia, Marcello scoprirà le intenzioni della sua fidanzata e riuscirà a fermarla in tempo, per poi affrontare personalmente Adelaide.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Caterina ha indagato sulla vita privata di Giorgio Perich

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, andate in onda su Rai 1, Fulvio ha invitato Giorgio Perich a cena per ringraziarlo dell’aiuto ricevuto nella ricerca dei bottoni da utilizzare per il capo della nuova collezione di Botteri. Durante la cena, Caterina ha tempestato Giorgio di domande, cercando di indagare sulla sua vita sentimentale, venendo a sapere che è single dopo la fine del suo fidanzamento. Nel frattempo, Agata, Mimmo e Johnny si sono recati a Firenze per aiutare gli alluvionati, mentre Adelaide si è lasciata convincere dai fratelli Marchesi a cambiare look. La contessa, inoltre, ha contattato Anselmo Conaro per chiedergli di indagare sul passato di Rosa.