Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre rivelano che Marcello si ritroverà in gravi difficoltà dal punto di vista economico dopo l'addio con la contessa Adelaide.
Il giovane Barbieri dovrà affrontare una situazione difficile dovuta alla sua necessità di provare a intraprendere un nuovo percorso professionale, intenzionato a cimentarsi nel mondo degli elettrodomestici.
La banca, però, gli negherà il prestito e Rosa si ritroverà costretta a intervenire mentre Mimmo prenderà in considerazione l'idea di lasciare il corpo di Polizia.
Marcello ha bisogno di soldi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 novembre
Per Marcello arriverà il momento di rialzarsi in piedi dopo la cocente separazione dalla contessa Adelaide che gli causerà non pochi problemi anche dal punto di vista economico.
Barbieri, quindi, deciderà di sperimentare un nuovo mondo: quello degli elettrodomestici, che potrebbe permettergli di creare un business importante.
Per intraprendere la sua nuova attività professionale, però, Barbieri avrà bisogno di un prestito: così si rivolgerà alla banca nella speranza di ottenerlo ma, la risposta finale, non sarà delle migliori.
Rosa, appresa la notizia del mancato prestito a Barbieri, deciderà di intervenire in prima persona e chiederà a Tancredi di intercedere affinché il suo fidanzato possa ottenere la somma di soldi necessaria per il suo nuovo business.
Mimmo pronto a lasciare la Polizia nei prossimi episodi
Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre, inoltre, rivelano che Mimmo si ritroverà in gran difficoltà nel dover prendere delle decisioni legate al suo futuro professionale.
Il ragazzo, infatti, si renderà conto di non voler più proseguire la sua carriera nel mondo della Polizia bensì intraprendere nuove strade.
Prima, però, dovrà dare la comunicazione ai suoi genitori che non la prenderanno benissimo: suo padre, in particolar modo, si mostrerà furioso nei confronti del figlio e non sarà per niente d'accordo con questa sua decisione che metterà a repentaglio anche la stabilità economica.
Nessuno spostamento d'orario per Il Paradiso delle signore
In attesa dei prossimi episodi della soap opera, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore resta confermato alle 16.00 per le prossime settimane di novembre, malgrado il cambio programmazione annunciato inizialmente.
La soap con Vanessa Gravina, per il momento, non subirà delle variazioni e non sarà in onda nello slot orario che va dalle 16:15 alle 17 per evitare lo scontro diretto con La forza di una donna trasmessa su Canale 5.