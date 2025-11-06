Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre rivelano che Marcello e Rosa vivranno un momento di crisi dopo che la ragazza deciderà di rivolgersi a Tancredi per un prestito.

Intanto, Mimmo metterà in discussione la sua carriera nel mondo della polizia e finirà per avere un nuovo scontro con i suoi genitori, che non vorrebbero lasciasse le forze armate.

Marcello su tutte le furie con Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 novembre

Per Marcello arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita, dopo la fine della relazione con Adelaide e dopo aver dato le dimissioni dal grande magazzino milanese.

Deciderà di investire nel settore degli elettrodomestici per uso aziendale e industriale, ma la banca gli negherà il prestito.

Per Marcello sarà un duro colpo da accettare, anche se la sua nuova compagna Rosa Camilli deciderà di intervenire in prima persona per dargli una mano.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre rivelano che Rosa deciderà di andare a parlare con Tancredi, così da chiedergli di aiutare Marcello a ottenere questo prestito.

La reazione di Marcello, però, non sarà delle migliori e quando scoprirà la verità andrà su tutte le furie con la sua fidanzata.

Mimmo pronto a cambiare vita nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Adelaide continuerà a essere pronta a tutto pur di portare avanti la sua vendetta personale nei confronti della coppia di amanti.

Mimmo, invece, metterà in discussione il suo futuro professionale nel mondo delle forze armate: vorrà dare una svolta alla sua vita e finirà per scontrarsi duramente con i suoi genitori, in particolar modo ccon il padre, che non prenderà affatto bene la sua decisione.

Ettore si metterà all’opera per la nuova campagna promozionale della Galleria Milano Moda.

Marcello aveva annullato le nozze con la contessa negli episodi precedenti

Negli episodi precedenti della soap opera, è stato Marcello Barbieri a voler chiudere definitivamente con Adelaide, annunciando la sua imminente decisione.

Un colpo al cuore per la contessa che, costretta a rinunciare al suo sogno d’amore, si è ritrovata a dover riprendere in mano le redini della sua vita.

I primi giorni non sono stati facili per Adelaide nell’accettare questa scelta clamorosa di Marcello, lasciandosi andare a pianti disperati. La contessa è rimasta chiusa in casa per svariati giorni, potendo contare solo sull’affetto e sul supporto dei suoi familiari e dei suoi cari, in particolare modo della figlia Odile, pronta a sostenerla e ad aiutarla a uscire al più presto da questo momento buio.