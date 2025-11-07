Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un faccia a faccia inatteso per uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda giovedì 20 novembre alle 16 su Rai 1, Enrico farà un incontro inaspettato proprio quando dovrà visitare un giocatore dell’Inter. Nel frattempo, Marcello scoprirà che Rosa ha chiesto aiuto a Tancredi per ottenere il prestito, mentre Mimmo verrà aiutato da Johnny a trovare un lavoro stabile.

Enrico fa un incontro inaspettato

Enrico riceverà una telefonata in cui verrà informato che un giocatore dell'Inter ha avuto un malore.

Il medico della squadra chiederà al dottor Proietti una consulenza cardiologica, e durante questa occasione si verificherà un evento inaspettato per Enrico. Infatti, nel corso della visita specialistica, si imbatterà in qualcuno di del tutto inatteso. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono ancora l’identità della persona in questione, né se si tratti di una vecchia conoscenza del dottor Proietti, di qualcuno legato al suo passato o se dietro l’incontro si nasconda qualcos’altro.

Marcello si infuria con Rosa

Nel frattempo, ci sarà il primo litigio da fidanzati tra Marcello e Rosa. Quest’ultima, infatti, chiederà aiuto a Tancredi per cercare di risolvere il problema che affligge il suo compagno.

La banca rifiuterà la richiesta di prestito, e così la giornalista si rivolgerà a Tancredi di Sant’Erasmo. Quando Marcello scoprirà l’iniziativa presa di nascosto da parte di Rosa, si infurierà. Ciro, invece, vorrà aiutare Mimmo, che è alla ricerca di un nuovo lavoro stabile. Tuttavia, mentre Burgio cercherà un’occupazione, Johnny riuscirà a risolvere il problema dell’amico. Spazio, infine, anche alle vicende della Galleria Milano Moda, dove il servizio fotografico organizzato da Ettore e Odile prenderà una piega imprevista.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico si è sottoposto a una terapia sperimentale

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Enrico ha continuato ad avere un problema alla mano, risolvibile con un intervento chirurgico.

Tuttavia, il professor Alberto Di Meo ha acquistato un nuovo macchinario per l’elettrostimolazione, con l’intento di testare una terapia sperimentale sulla mano di Enrico. Quest’ultimo, però, non ha seguito alla lettera le istruzioni del professore, che prevedevano un solo trattamento al giorno. Il dottor Proietti ha infatti effettuato molti più cicli del previsto, venendo rimproverato da Di Meo. Nel frattempo, Enrico ha notato miglioramenti significativi: la sua mano è tornata quella di un tempo, e ha insistito con il suo datore di lavoro per poter tornare in sala operatoria e operare un paziente.