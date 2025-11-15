Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano il ritorno in scena e il ricordo di un personaggio indimenticato. Nella puntata che andrà in onda lunedì 24 novembre alle 16 su Rai 1, Fulvio scoprirà la ciclofficina di Armando, ormai inutilizzata da tempo. Nel frattempo, Irene e Delia verranno a sapere dell’imminente matrimonio tra Rosa e Marcello, mentre Odile sarà ingannata da Ettore. Spazio anche all’arrivo in negozio dell’allenatore dell’Inter, Helenio Herrera.

La ciclofficina di Armando riprende vita con Fulvio

Fulvio e Johnny scopriranno un magazzino che, fino a qualche tempo fa, era utilizzato da Armando.

Si tratta della ciclofficina ormai in disuso, situata proprio accanto a Il Paradiso delle signore, appartenuta al signor Ferraris, ex magazziniere del negozio. Saranno proprio il signor Rinaldi e il cugino di Delia a scoprire cosa è custodito vicino all’atelier di moda. Questo luogo, dove un tempo si aggiustavano le biciclette, è stato usato più di recente da Alfredo Perico, allenatore di ciclismo. Tuttavia, dopo la partenza del fidanzato di Clara, nessuno vi ha più messo piede. Sembra quindi che Fulvio e Johnny possano ridare vita alla ciclofficina di Armando.

Rosa confessa a Irene e Delia le sue imminenti nozze con Marcello

Nel frattempo, Rosa sarà al settimo cielo per la proposta di matrimonio di Marcello e correrà a confidare alle sue amiche e coinquiline, Irene e Delia, di aver accettato di diventare la signora Barbieri.

A Il Paradiso delle signore arriverà anche Helenio Herrera, celebre allenatore dell’Inter. La presenza di una personalità così famosa farà nascere un’idea in Roberto, intenzionato a trarre vantaggio dalla visita di un personaggio sportivo tanto noto. Mentre Odile sarà sempre più vicina a Ettore, Irene riceverà l’invito al cinema da Cesare. Spazio, inoltre, alle vicende di Marina Valli, che porterà importanti novità per il futuro di Matteo: l’attrice informerà il suo fidanzato che il film da lei interpretato, e per il quale lui ha scritto la canzone, potrebbe addirittura approdare nelle sale cinematografiche americane.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Fulvio ha conosciuto Mario

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Fulvio ha conosciuto Mario, il fidanzato di sua figlia Caterina.

Il signor Rinaldi ne ha avuto una buona impressione, ma le Veneri, e in particolare Agata, hanno nutrito qualche dubbio su Mario. La giovane Puglisi, infatti, venendo a sapere che durante un fine settimana trascorso insieme Mario non aveva nemmeno provato a baciare Caterina, ha manifestato perplessità sul loro rapporto. Caterina, dal canto suo, scossa dalle parole dell’amica, ha cercato di avvicinarsi a Mario quando erano soli, ma è stata respinta con una scusa.