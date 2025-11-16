Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una nuova frequentazione per Irene. Nella puntata in onda lunedì 24 novembre alle 16 su Rai 1, la capocommessa accetterà l’invito al cinema da parte di Cesare. Nel frattempo, Marcello e Rosa decideranno di sposarsi, e la notizia del loro imminente matrimonio giungerà anche alle orecchie di Irene e Delia, informate direttamente dalla futura sposa. In negozio si assisterà all'arrivo di Helenio Herrera: Roberto approfitterà della presenza del celebre sportivo per organizzare qualcosa di interessante.

Irene accetta l'invito di Cesare e va al cinema con lui

Irene sarà alla disperata ricerca di un fidanzato, dopo aver ricevuto l’allettante proposta di sua zia Sandra, che l’ha nominata erede di tutti i suoi beni, a patto che si sposi con l’uomo giusto. Dopo la fallimentare frequentazione con Giorgio Perich, rivelatosi calvo, Irene darà modo a Cesare di farsi conoscere. Quest’ultimo inviterà la capocommessa al cinema e Irene accetterà la proposta. Irene e Cesare usciranno insieme, ma le anticipazioni non rivelano ancora come andrà la serata tra i due ragazzi.

Irene e Delia scoprono che Rosa e Marcello si sposano

Irene e Delia scopriranno che Rosa e Marcello hanno intenzione di convolare a nozze.

Sarà proprio Rosa a rivelare la notizia alle sue amiche. Intanto, a Il Paradiso delle signore arriverà Helenio Herrera, l’allenatore dell’Inter, offrendo a Roberto Landi un’occasione ghiotta: cercherà di trarre vantaggio dalla presenza in negozio di una celebrità del mondo sportivo. Odile, intanto, continuerà a essere raggirata da Ettore, che proverà nuovamente a sedurla. Fulvio invece, insieme a Johnny, darà nuova vita alla ciclofficina di Armando. Infine, Marina rivelerà a Matteo che esiste la possibilità che il film per il quale ha composto una canzone arrivi sugli schermi americani.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Irene ha scoperto che Giorgio è calvo

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore, Agata e Mimmo sono tornati in città dopo aver prestato aiuto agli sfollati a Firenze.

L’esperienza condivisa ha rafforzato il loro legame, culminando in un bacio che ha segnato l’inizio di una relazione sentimentale. I due ragazzi hanno comunicato ai signori Puglisi di essersi innamorati e hanno festeggiato con loro la bella notizia. Nel frattempo, Irene si è messa alla ricerca di un potenziale marito per poter accedere all’eredità della zia Sandra. Con il supporto di Caterina, ha iniziato a valutare Giorgio Perich come candidato ideale. Giorgio, giunto in negozio per assistere Fulvio nella scelta dei bottoni per un abito firmato Gianlorenzo Botteri, ha incontrato Irene e ne è rimasto subito colpito. L’imprenditore l'ha invitata a cena e lei si è trovata molto bene in sua compagnia.

Il giorno successivo, però, un imprevisto ha interrotto bruscamente la loro conoscenza: Irene ha scoperto che Giorgio indossa un parrucchino ed è calvo, cosa che l’ha spinta a interrompere la frequentazione.