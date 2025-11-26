Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un colpo di scena inaspettato, destinato a creare scalpore e a cambiare le carte in tavola per alcuni protagonisti. Nelle puntate che verranno trasmesse venerdì 28 novembre, eccezionalmente a partire dalle 15:20 su Rai 1, Silvana incontrerà Greta al Circolo e la riconoscerà. Intanto, continueranno a svilupparsi le vicende di Roberto, che verrà a sapere qualcosa riguardo Mario e ne resterà profondamente turbato. Spazio anche alle storie di Enrico, pronto a iniziare il suo nuovo lavoro come professore universitario.

Silvana conosce Greta e la riconosce quando la incontra al Circolo

Silvana Portelli farà il suo ritorno a Milano per stare accanto a suo figlio Matteo e conoscere la sua fidanzata Marina. Sarà poi al Circolo che accadrà un fatto sorprendente: Silvana incontrerà Greta. Le anticipazioni rivelano un dettaglio interessante riguardo al faccia a faccia tra la stilista e la signora Portelli. Mentre Silvana sarà perfettamente consapevole di chi si troverà davanti, la sorella di Ettore non si renderà minimamente conto di essere stata riconosciuta. Non è stato ancora chiarito, nemmeno dalle trame successive, quale sia il legame tra la madre di Matteo e la famiglia Marchesi. Ciò che è certo è che questo dettaglio provocherà uno scossone, una battuta d’arresto e un pericolo per Ettore e sua sorella, che potrebbero essere scoperti.

Roberto è sconvolto quando scopre una notizia su Mario

Nel frattempo, Roberto verrà a conoscenza di qualcosa legato a Mario e ne resterà profondamente turbato. Tuttavia non è stato ancora chiarito nel dettaglio cosa giungerà all’orecchio del dottor Landi: se riguardi il fidanzamento con Caterina oppure un imminente trasferimento di Mario a Milano. Enrico, invece, vivrà una svolta lavorativa che lo sorprenderà in prima persona. Dopo essersi dimesso dalla prestigiosa clinica del professor Di Meo, per Proietti si è aperto un periodo di grande sconvolgimento, destinato però a durare poco. Per lui arriverà infatti una nuova opportunità del tutto inaspettata: terrà un ciclo di lezioni all’università.

Tale incarico non farà minimamente rimpiangere al medico l’aver abbandonato, per motivi di salute, la sala operatoria. Intanto, per Rosa e Marcello arriverà il momento di scegliere i testimoni di nozze e, con molta probabilità, saranno Matteo e Marina. Infine, Botteri dovrà affrontare nuovi problemi familiari che gli procureranno grande preoccupazione e lo costringeranno a rinunciare alla festa al Circolo per la presentazione del film di Marina Valli.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Greta ed Ettore stanno ingannando Odile

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Greta ed Ettore hanno architettato un piano per vendicarsi di Adelaide e Umberto. Intanto, i due stilisti hanno tramato anche alle spalle di Odile.

Marchesi, infatti, ha finto di essersi innamorato della figlia della contessa, recitando una parte ideata insieme a sua sorella. Nel frattempo, Umberto ha osservato con sospetto i due fratelli, notando alcune strane coincidenze, ma senza approfondire le indagini sul loro conto. Adelaide, invece, è rimasta affascinata dai suoi stilisti, che l’hanno aiutata in più occasioni a trovare l’abito perfetto da indossare.