Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano il ritorno a Milano della madre di uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda venerdì 28 novembre alle ore 16 su Rai 1, Matteo rivedrà sua madre Silvana, che nel frattempo incontrerà Greta al Circolo. Ci sarà un colpo di scena quando verrà alla luce che la signora Portelli conosce già l’identità della stilista, la quale invece non saprà di essere stata riconosciuta. Intanto, Enrico terrà la prima di una serie di lezioni all’università, mentre Rosa e Marcello sceglieranno i testimoni di nozze.

Silvana riconosce Greta al Circolo

Il mistero dietro i fratelli Marchesi continuerà a essere al centro delle trame e nella puntata del 28 novembre ci sarà una battuta d’arresto inaspettata per Greta, che correrà un grosso rischio. La stilista infatti si recherà al Circolo, dove incontrerà una persona che lei crederà essere una sconosciuta. In realtà, le anticipazioni successive svelano l’arcano: il personaggio in questione sarà Silvana Portelli, la madre di Matteo, arrivata a Milano per stare al fianco di suo figlio. Dopo aver conosciuto Marina Valli, Silvana si imbatterà in Greta, con la quale verranno fatte le presentazioni. Tuttavia la trama dell’episodio rivela un particolare interessante: mentre Silvana sarà già al corrente dell’identità di Greta, quest’ultima non saprà di trovarsi di fronte a qualcuno che ha avuto a che fare con lei in passato.

Gianlorenzo Botteri ha problemi familiari

Nel frattempo, ci sarà spazio per i problemi familiari di Gianlorenzo Botteri che, a causa della delicata situazione, non potrà prendere parte alla festa per il film di Marina Valli. Rosa e Marcello, invece, saranno impegnati con i preparativi del loro imminente matrimonio e sceglieranno i testimoni di nozze, che però non vengono specificati dalle anticipazioni. Sembrerebbe scontato il nome di Matteo, fratello del futuro sposo, già scelto in precedenza da Marcello per il matrimonio annullato con Adelaide. Enrico, invece, troverà una nuova direzione lavorativa: a causa del suo problema di salute, che continuerà a impedirgli di operare i pazienti, per il dottor Proietti arriverà una svolta inaspettata, diventando professore universitario e tenendo la prima di un ciclo di lezioni.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha accettato l'aiuto di Tancredi

Nelle precedenti puntate, Marcello ha scoperto che Rosa aveva chiesto l’aiuto di Tancredi per ottenere dalla banca il prestito. Barbieri inizialmente è andato su tutte le furie e ha avuto una discussione accesa con la sua fidanzata, salvo poi perdonarla per aver agito alle sue spalle. Successivamente, Marcello ha accettato l’aiuto di Tancredi per avviare un nuovo business nel settore degli elettrodomestici. Nel frattempo, Cesare ha rivelato a Irene che Rebecca è sua sorella, lasciando sollevata la capo commessa, che invece temeva si trattasse della sua fidanzata. Spazio anche alle vicende di Agata e Mimmo, che si sono innamorati e hanno ufficializzato la loro relazione con i coniugi Puglisi.