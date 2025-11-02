Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un racconto che lascerà perplessa una Venere. Nella puntata che andrà in onda lunedì 3 novembre alle 16 su Rai 1, Caterina rivelerà a Mirella e Agata di aver passeggiato mano nella mano con Mario durante il fine settimana. Quest'ultima rimarrà basita di fronte alle parole dell'amica, considerando il mancato approccio intimo tra i due fidanzati. Nel frattempo, non solo ci sarà un confronto diretto tra Roberto e Mario, ma anche tra Adelaide e Marcello.

Agata sconvolta dal racconto di Caterina sul fine settimana con Mario

Caterina tornerà al lavoro raccontando alle sue colleghe come ha trascorso il fine settimana in compagnia di Mario. Oradei, infatti, è arrivato a Milano venerdì per passare qualche giorno con la sua fidanzata, assentandosi dal prestigioso Circolo della capitale dove lavora. Caterina si troverà quindi a Il Paradiso delle signore di fronte a Mirella e Agata, alle quali rivelerà di aver camminato mano nella mano con Mario per le vie della città. Tuttavia, Agata le chiederà ulteriori dettagli sulla loro vita di coppia e rimarrà sconvolta nel sapere che Mario non ha nemmeno baciato Caterina.

Roberto pretende spiegazioni da Mario

Nel frattempo, Roberto confiderà a Marta la sua delicata situazione sentimentale, esprimendo rammarico alla sua amica e collega per tutte le persone costrette a mentire riguardo alle proprie preferenze amorose.

È bene ricordare che Landi ha avuto una lunga storia d'amore con Mario, l'attuale fidanzato di Caterina. Roberto, infatti, non riuscirà ad accettare che il suo ex stia fingendo di avere una relazione con una ragazza e deciderà di affrontare Oradei per fare chiarezza. Mario si imbatterà in Roberto, che pretenderà spiegazioni sulla spiacevole situazione venutasi a creare. Inoltre, durante la puntata del 3 novembre, ci sarà anche un confronto tra Marcello e Adelaide. La conversazione non avrà toni pacati: la contessa, infatti, non riuscirà a perdonare l'ex compagno per il tradimento e per la sua nuova relazione con Rosa, mentre Marcello cercherà di giustificarsi. Nel frattempo, Adelaide siglerà un patto segreto con Umberto per rovinare la giornalista e Barbieri.

Guarnieri si premurerà di chiedere alla cognata il massimo riserbo sul suo coinvolgimento nel piano di vendetta.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha visto Mario e Caterina insieme

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Mario ha conosciuto Fulvio, il padre della sua fidanzata. Il magazziniere ha invitato il futuro genero a cena, offrendogli l'occasione di farsi conoscere meglio dal suocero. Nel frattempo, Roberto è rimasto sconvolto nell'apprendere che il suo ex fidanzato ha voltato pagina e ha una relazione con una delle Veneri. Landi , profondamente turbato, ha parlato a cuore aperto con Marta, confessandole la sua sofferenza nel rivedere Oradei.