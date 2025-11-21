Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un invito speciale per una delle protagoniste. Nella puntata che andrà in onda giovedì 4 dicembre alle ore 16 su Rai 1, Cesare inviterà Irene a vedere la Prima della Scala, mentre Johnny regalerà alla capocommessa un libretto del Nabucco. Ci sarà spazio anche per le vicende dei fratelli Marchesi, che dovranno fare in modo che non trapelino troppi dettagli riguardo al loro passato. Ettore e Greta, infatti, cercheranno di recuperare la fotografia che li ritrae da bambini e che si trova nelle mani di Matteo.

Irene accetta di andare a teatro con Cesare

Irene accetterà l’invito ricevuto da Cesare Brugnoli, che vorrà portarla alla Prima della Scala. La capocommessa chiederà a Concetta un favore. Tuttavia, le anticipazioni non svelano ancora di cosa avrà bisogno Irene, ma potrebbe trattarsi di qualche modifica a un abito da far eseguire alla sarta de Il Paradiso delle signore. Intanto, Johnny farà un regalo a Irene, donandole un libretto del Nabucco, l’opera che la collega vedrà al teatro milanese. Intanto, a Villa Guarnieri ci sarà un’importante decisione da prendere. Dopo il ritorno di Adelaide a Milano, la famiglia della contessa dovrà stabilire se informarla o meno dell’imminente matrimonio di Marcello e Rosa.

Adelaide scopre che Marcello e Rosa si sposano

Nel frattempo, non tutti saranno d’accordo sul da farsi: se Odile preferirà non nascondere nulla a sua madre, Umberto e Marta sceglieranno invece di tacere. Alla fine sarà proprio la figlia della contessa a svelare la verità ad Adelaide, che, appena scoperta la notizia riguardante le nozze, si presenterà da Barbieri per avanzare una richiesta. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore precisano che le parole della contessa sembreranno avere il tono di un’imposizione. Infine, Ettore e Greta metteranno in atto un piano rischioso volto a recuperare la fotografia che si trova nelle mani di Matteo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico ha incontrato Helenio Herrera al Circolo

Nei precedenti episodi, Enrico è stato contattato dal medico sportivo dell’Inter per visitare un giocatore che si era sentito male. Anita è stata molto contenta della chiamata ricevuta da suo padre, poiché è una grande tifosa della squadra nerazzurra e ne ha parlato con Marta. Inoltre, il dottor Proietti ha ricevuto in omaggio i biglietti per assistere al derby previsto la domenica successiva. In serata, Enrico ha partecipato a un evento mondano organizzato al circolo in compagnia di Marta, alla quale ha presentato Helenio Herrera, l’allenatore dell’Inter.

Johnny, invece, ha fatto ritorno a Milano dopo aver trascorso alcuni giorni a Firenze per aiutare gli alluvionati.

Nel frattempo, il cugino di Delia ha saputo della decisione di Mimmo di lasciare il suo impiego nella polizia, comprendendo però che il suo amico ha urgente bisogno di un lavoro stabile. Spazio anche alle vicende di Odile ed Ettore, che hanno ingaggiato le modelle per il servizio fotografico della nuova campagna della Galleria Milano Moda. Infine, Marcello ha scoperto che Rosa ha chiesto aiuto a Tancredi per ottenere un prestito in banca ed è andato su tutte le furie.