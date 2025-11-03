Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un nuovo faccia a faccia tra due ex fidanzati. Nella puntata in onda mercoledì 5 novembre alle 16 su Rai 1, Mario e Roberto si incontreranno, mentre Irene farà la conoscenza di Barbara. Le Veneri, invece, scopriranno da Rosa che lei e Marcello si sono fidanzati. Inoltre, in città gli spostamenti saranno difficili a causa del maltempo: alla radio verrà annunciata l’alluvione di Firenze.

Mario e Roberto si incontrano

Mario si imbatterà nuovamente in Roberto, il suo ex compagno, lasciato mesi fa di punto in bianco dopo l’inizio della loro convivenza.

Le anticipazioni della puntata del 5 novembre rivelano che Oradei non sarà particolarmente felice di trovarsi faccia a faccia con lui. Nel frattempo, Roberto sarà impegnato nell’organizzazione degli aiuti destinati alle zone colpite dall’alluvione. Landi desidera che anche Il Paradiso delle signore contribuisca a sostenere gli abitanti di Firenze. Alla radio verrà anche annunciato quanto sta accadendo nel capoluogo toscano.

Irene conosce Barbara Musso

Non sarà soltanto Firenze a essere investita da forti piogge. La situazione risulterà critica anche a Milano, dove gli spostamenti in città saranno particolarmente complicati a causa del maltempo. A Il Paradiso delle signore, però, ci sarà una ragazza che, nonostante le difficoltà, riuscirà ad arrivare: si tratta di Barbara Musso, che si presenterà in risposta all’annuncio di Irene, alla ricerca di una nuova Venere per sostituire Elvira.

Riguardo alle complicate conseguenze del matrimonio mancato della contessa, Adelaide non deporrà l’ascia di guerra contro l’ex compagno e contro la giornalista. Anzi, sarà in cerca di rinforzi per attuare la sua vendetta, chiedendo a Tancredi di diventare suo complice. Nel frattempo, Rosa confesserà alle Veneri di essersi fidanzata con Marcello. In questo caso, le anticipazioni non rivelano ancora quale sarà la reazione delle commesse di fronte alla nascente storia d’amore della loro amica.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha scoperto che Rosa è fidanzata con Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Adelaide è entrata di nascosto a casa di Marcello per verificare se quanto emerso in una conversazione tra Odile e Umberto corrispondesse alla realtà.

Guarnieri e sua figlia, infatti, avevano parlato di Rosa e del suo rapporto con Marcello, che sembrerebbe andare ben oltre l’amicizia. Una volta entrata nell’abitazione di Marcello, per Adelaide la situazione è apparsa chiara: i due ragazzi sono una coppia. La contessa ha inveito contro la giornalista e contro Marcello, promettendo di vendicarsi di entrambi.