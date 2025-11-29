Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore in programma dal 9 al 12 dicembre in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che verrà fuori nuovamente l'aspetto crudele e perfido della contessa Adelaide.

Dopo aver dovuto rinunciare alle nozze con Marcello, la donna arriverà a compiere un gesto estremo per attirare l'attenzione e soprattutto convincere il suo ex a rimandare il matrimonio con Rosa. Un piano studiato a tavolino da parte della contessa, con il quale proverà a rovinare i progetti di vita della giovane coppia.

Intanto Mario, dopo essere rientrato a Milano, spiazzerà Caterina con una proposta di matrimonio del tutto inaspettata.

Marcello va da Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-12 dicembre

Adelaide verrà ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver tentato di togliersi la vita, amareggiata dalla notizia delle imminenti nozze tra Marcello e la sua nuova fiamma Rosa Camilli.

Le condizioni di salute della donna desteranno grande apprensione, al punto che Umberto e Odile si mostreranno provati da ciò che è successo e finiranno per temere nuovi gesti allarmanti da parte della donna.

Marcello, appresa la terribile notizia, deciderà di correre in ospedale per andare a parlare con la sua ex compagna: tra i due ci sarà un confronto sincero, durante il quale Barbieri esprimerà tutto il suo dispiacere alla contessa per il male che le ha causato.

Adelaide spietata e senza scrupoli nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 9 al 12 dicembre rivelano che, alla luce di ciò che è successo, Marcello deciderà di posticipare le nozze con Rosa.

Adelaide, appresa la notizia, farà convocare subito la giornalista per un incontro durante il quale la ringrazierà per la scelta che ha preso.

Un piano diabolico e studiato a tavolino da Adelaide, la quale si mostrerà perfida e senza scrupoli nei confronti dei due giovani innamorati, intenzionata solo a rovinare il loro piano d'amore insieme.

Intanto Mario, dopo essere rientrato a Milano, chiederà a Caterina di diventare sua moglie a tutti gli effetti con una proposta di nozze che si rivelerà del tutto inaspettata.

Marcello Barbieri aveva affrettato i tempi con Rosa Camilli

Negli episodi precedenti, Marcello aveva scelto di affrettare i tempi con la sua nuova fiamma Rosa, chiedendole di convolare a nozze al più presto, senza perdere ulteriore tempo prezioso.

Seppur frastornata da tale richiesta, Rosa aveva detto sì al suo fidanzato e insieme si stavano dedicando ai preparativi per l'atteso giorno speciale, compresa la scelta dei testimoni che sarebbero stati al loro fianco.