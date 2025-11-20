Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 in programma prossimamente su Rai 1 rivelano che si assisterà all'uscita di scena momentanea della contessa Adelaide.
Gli spettatori dovranno fare i conti con la prolungata assenza dell'amatissima dark lady della soap opera che appassiona ogni giorno una media di circa 1,4 milioni di spettatori.
Novità anche per Matteo Portelli che, dopo aver vissuto il suo momento d'amore con Marina Valli, si ritroverà in forte crisi dal punto di vista sentimentale, complici i sentimenti mai sopiti nei confronti di Odile.
Adelaide esce di scena per mesi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10
La contessa si ritroverà al centro dell'attenzione nei prossimi episodi di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore dato che, dopo la fine della sua relazione con Marcello Barbieri, dovrà accettare il fidanzamento del suo ex con Rosa Camilli e soprattutto le loro imminenti nozze.
Per la contessa non sarà facile lasciarsi tutto alle spalle e, ben presto, si assisterà alla sua uscita di scena momentanea dalle trame della soap opera.
Per un bel po' di tempo, Adelaide non sarà più la protagonista femminile della serie anche se, al momento, non è stato ancora svelato lo stratagemma messo in piedi dagli sceneggiatori per giustificare la sua assenza da Milano.
Matteo Portelli si ritrova in crisi per amore
Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 in programma prossimamente su Rai 1, inoltre, rivelano che anche per Matteo Portelli comincerà un periodo di crisi sul piano sentimentale.
Il ragazzo, infatti, si renderà conto di non essere sereno dopo aver ufficializzato la sua relazione con Marina Valli: il suo cuore continuerà a battere forte per Odile, con la quale aveva sperato di poter intraprendere una relazione stabile nel corso della passata stagione della soap opera.
Il contabile deciderà di chiudere la relazione con Marina per dichiararsi apertamente a Odile e provare a costruire qualcosa di bello insieme?
Numeri in calo per Il Paradiso delle signore nel daytime pomeridiano
In attesa dei prossimi episodi di questa decima stagione, gli ascolti continuano a essere traballanti nella fascia pomeridiana di Rai 1.
La media di questa stagione autunnale si aggira sulla soglia di 1,4 milioni di spettatori al giorno in daytime, pari a uno share compreso tra il 16 e il 18%.
Numeri in calo rispetto a quelli della passata stagione, quando la serie con Vanessa Gravina e Pietro Masotti viaggiava già su una media di 1,6 milioni di affezionati fissi al giorno, arrivando a toccare anche la soglia del 20-21% di share nella fascia pomeridiana di Rai 1.