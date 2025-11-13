Nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, in onda dal 24 al 28 novembre, Roberto Landi finirà per scoprire dei segreti inaspettati sul conto del suo ex Mario, che lo lasceranno turbato.

Intanto, Marcello chiederà a Rosa di diventare ufficialmente sua moglie, mentre Johnny dovrà affrontare un problema con il suo furgone: le Veneri scenderanno in campo per poterlo aiutare.

Roberto scopre dei segreti su Mario: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 24 al 28/11

Fulvio riceverà la notizia dell'arrivo imminente di Mario e Agata darà dei suggerimenti all'amica Caterina su come accogliere nel migliore dei modi il suo fidanzato, così da poter trascorrere del tempo insieme in intimità.

All'ultimo momento, però, Mario farà un passo indietro: farà sapere di aver avuto un imprevisto importante di lavoro che renderà impossibile il suo arrivo a Milano.

Caterina non la prenderà bene e si mostrerà dispiaciuta, dato che aveva già immaginato come trascorrere il tempo con il fidanzato.

Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui Roberto Landi scoprirà dei segreti legati al passato del suo ex Mario. Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap opera non svelano ulteriori dettagli, ma tali verità lo lasceranno profondamente scosso.

Marcello vuole sposare Rosa al più presto

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Marcello chiederà a Rosa di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Una proposta di nozze sorprendente per la ragazza, che sarà ben felice di poter coronare il suo sogno d'amore con Barbieri.

Intanto, Johnny dovrà affrontare dei problemi con il suo furgone: il ragazzo potrà contare sull'aiuto delle Veneri, che saranno pronte ad aiutarlo.

Enrico, invece, comincerà la sua nuova attività come docente universitario e in questo modo prenderà un po' le distanze dalla chirurgia.

Marcello aveva annullato le nozze con Adelaide negli episodi precedenti della soap

Negli episodi precedenti della soap, è stato Marcello a chiedere alla contessa di diventare sua moglie, organizzando il matrimonio in fretta.

All’ultimo momento, dopo aver compreso di essere in crisi per l’avvicinamento che c’è stato con Rosa Camilli, il ragazzo ha scelto di fare un passo indietro.

Marcello ha comunicato alla contessa di avere dei dubbi sul loro rapporto, tanto da annullare le nozze: una scelta che ha spezzato il cuore di Adelaide, al punto da farla precipitare nel baratro della depressione.