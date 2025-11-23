Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore 10 in onda dall’1 al 5 dicembre rivelano che la contessa Adelaide perderà il controllo dopo aver scoperto la notizia del matrimonio tra Rosa e Marcello, al punto da compiere un gesto che si preannuncia estremo.

Nel frattempo, Mimmo dovrà lasciare il suo appartamento e, ancora una volta, Johnny correrà in suo soccorso, mentre Ettore troverà sulla sua scrivania la vecchia foto di famiglia ritrovata da Matteo Portelli e non la prenderà bene.

Adelaide fuori controllo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 1-5 dicembre

La contessa Adelaide verrà messa al corrente della notizia dell'imminente matrimonio tra Rosa e Marcello. Sarà sua figlia Odile a informarla di quello che sta accadendo nella vita nel suo ex fidanzato e non la prenderà bene.

In un primo momento, Adelaide deciderà di chiedere a Marcello di potersi incontrare perché ha una richiesta da fargli, che lo metterà in gran difficoltà.

Successivamente, ci sarà il colpo di scena: Adelaide sarà fuori controllo al punto da arrivare a compiere quello che si preannuncia essere un gesto estremo, che la metterà in serio pericolo.

Mimmo deve lasciare il suo appartamento

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre, inoltre, rivelano che Mimmo scoprirà di dover lasciare al più presto il suo appartamento.

Una situazione di grande difficoltà per il ragazzo, che, tuttavia, potrà contare ancora una volta sul pieno sostegno da parte di Johnny, il quale riuscirà a offrirgli una soluzione idonea per risolvere la situazione nel migliore dei modi.

Matteo, invece, chiederà a Odile di far recapitare a Ettore uno scatto che ha recuperato da sua mamma in cui compaiono anche i fratelli Marchesi in tenera età.

Odile poggerà la foto sulla scrivania di Ettore, che quando si ritroverà di fronte a questa sorpresa non la prenderà per niente bene.

Mimmo aveva annunciato di voler lasciare la Polizia negli episodi precedenti de Il Paradiso 10

Negli episodi precedenti della soap, Mimmo ha ammesso di voler stravolgere la sua vita dal punto di vista professionale, dopo aver compreso di non essere idoneo a proseguire il percorso nelle forze dell’ordine.

Una scelta che ha causato grandi malumori tra i suoi familiari. In particolar modo suo padre si è opposto fermamente alla decisione del ragazzo.

Mimmo, però, ha potuto contare su un alleato: Ciro Puglisi, che si è schierato in difesa del ragazzo affinché potesse seguire i suoi veri sogni.