Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una partenza improvvisa per una delle protagoniste. Nelle prossime puntate, in onda da lunedì a venerdì alle 16 su Rai 1, Adelaide lascerà Milano per prendersi una pausa e staccare la spina per qualche tempo. È stata l’attrice Vanessa Gravina a rivelare la notizia sul suo profilo Facebook, senza però lasciare trapelare molti dettagli sulla data del ritorno in scena.

Adelaide parte improvvisamente

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, come ormai accade ogni anno, i telespettatori si prepareranno a salutare un amato personaggio della soap.

Anche nella decima edizione, infatti, si assisterà all’arrivederci della contessa. Adelaide lascerà Milano, ma non è ancora chiaro quale espediente abbiano ideato gli sceneggiatori per giustificare l’assenza di una delle protagoniste. Negli anni precedenti, Adelaide era partita per andare a trovare la figlia Odile in Svizzera e, l’anno successivo, per sottoporsi a Londra a delle cure legate a un problema di salute. È stata l’attrice Vanessa Gravina, che da anni presta il volto ad Adelaide, a pubblicare lunedì 17 novembre un messaggio su Facebook per svelare ai follower quanto accadrà nelle prossime puntate.

Adelaide esce di scena termporaneamente a Il Paradiso delle signore

Sui social è apparso, dunque, un messaggio molto breve di Vanessa Gravina: "È lunedì!

Prepariamoci a salutare la contessa che per un po’ si allontanerà da Il Paradiso delle signore. A presto Adelaide". Dal post non sono emerse informazioni fondamentali, come il motivo della partenza della contessa o la data del suo ritorno a Milano. Tuttavia, è bene ricordare che ogni anno Vanessa Gravina lascia temporaneamente il set per dedicarsi ai suoi impegni teatrali: solitamente l’assenza di Adelaide dura circa un paio di mesi. In questo caso, è plausibile ipotizzare che Adelaide abbia scelto di staccare la spina dopo le delicate vicende che l’hanno vista protagonista di recente: la fine del fidanzamento con Marcello, il matrimonio annullato dal compagno alla vigilia delle nozze e il suo desiderio di vendetta contro Rosa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha ingaggiato Anselmo Conaro

Nelle precedenti puntate della soap, andate in onda su Rai 1, Adelaide ha chiesto ad Anselmo Conaro di indagare sul passato di Rosa. Il giornalista ha scoperto che la fidanzata di Marcello, quando insegnava, era stata denunciata dai genitori di una sua alunna. Odile, venuta a sapere del piano architettato dalla madre per screditare la sua amica, è corsa da Rosa per avvertirla. Marcello, scoperto il complotto ai danni della fidanzata, si è presentato a casa della contessa, firmando un contratto in bianco e restituendole tutto, a patto che gli lasciasse vivere la sua storia d’amore in pace.