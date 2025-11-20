Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore nel daytime di lunedì 24 novembre 2025. L'appuntamento con la soap opera subirà delle modifiche nella fascia pomeridiana per lasciare spazio a uno speciale del Tg1 dedicato ai risultati delle elezioni regionali che si svolgeranno nel fine settimana in diverse regioni del nostro Paese.
Per tale motivo, quindi, la soap opera anticiperà di circa un'ora rispetto al solito: a farne le spese sarà anche il talk show La volta buona che andrà in onda in versione ridotta nella fascia pomeridiana di Rai 1.
Cambio programmazione Il Paradiso delle signore del 24 novembre
Il daytime del pomeriggio di Rai 1 subirà dei cambiamenti in occasione della giornata di lunedì 24 novembre, quando a dominare sarà l'attenzione per i risultati delle elezioni regionali in programma in svariate regioni del nostro Paese.
In un primo momento lo speciale era previsto dalle 14:45 alle 16 circa, così da lasciare inalterata la programmazione de Il Paradiso delle signore nel suo orario tradizionale ma, alla fine, c'è stata una variazione importante di palinsesto.
La Rai, infatti, ha scelto di mandare in onda l'appuntamento con La volta buona dalle 14:05 alle 15, dopodiché a seguire ci sarà spazio già per il nuovo episodio de Il Paradiso delle signore che andrà in onda eccezionalmente in anticipo di un'ora rispetto al solito.
La soap opera Il Paradiso delle signore anticipa di un'ora su Rai 1
Gli spettatori, quindi, dovranno ricordarsi di collegarsi dalle 15 in poi su Rai 1 per seguire le nuove vicende di Marcello, Adelaide, Rosa e Umberto Guarnieri: l'appuntamento è fissato fino alle 15.50 circa, dopodiché la linea passerà al Tg1 per un lungo speciale sulle elezioni.
Alle 17:05, invece, confermato l'appuntamento del pomeriggio con Vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano.
Da martedì 25 novembre, invece, Il Paradiso delle signore tornerà alla sua consueta programmazione con messa in onda dalle 16 alle 16:50 circa.
Marcello e Rosa pronti per le nozze nei prossimi episodi
Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi di fine novembre, rivelano che Marcello e Rosa si mostreranno pronti a compiere il grande passo verso l'altare.
Dopo la proposta di nozze ufficiale da parte di Barbieri, i due si dedicheranno ai preparativi del matrimonio e alla scelta dei testimoni di nozze.
Intanto Odile si ritroverà sul piede di guerra con Ettore: i due avranno due visioni differenti sulle modalità di lancio e pubblicizzazione della nuova linea di abiti della Galleria Milano Moda. Gli scontri tra i due verranno intercettati da Umberto, che deciderà di indagare sul loro rapporto.