Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel palinsesto di lunedì 24 novembre 2025. L'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina in un primo momento era stato fissato per le 15, per lasciare poi spazio a uno speciale del Tg1 dedicato alle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto.

Ma alla fine i vertici della tv di Stato hanno scelto di modificare il palinsesto del pomeriggio cancellando la puntata della soap opera che tornerà in onda da martedì 25 novembre nel suo consueto slot orario delle 16.

La Rai modifica la programmazione de Il Paradiso delle signore 10 in daytime

Il pomeriggio di Rai 1 nella giornata di lunedì 24 novembre subirà delle modifiche dovute alla messa in onda di uno speciale del Tg1 che seguirà in diretta i primi risultati delle elezioni regionali del fine settimana in Campania, Puglia e Veneto.

In un primo momento la programmazione prevedeva dalle 14 alle 15 la messa in onda di una puntata breve de La volta buona, seguita alle 15 dall'appuntamento con Il Paradiso delle signore e poi alle 15:50 ci sarebbe dovuto essere lo speciale dedicato al voto del Tg1.

La notizia della morte di Ornella Vanoni, però, ha stravolto la programmazione del daytime di Rai 1 e complici i funerali dell'artista fissati per lunedì pomeriggio alle 15, ci sarà una variazione di palinsesto.

Cancellata la puntata de Il Paradiso delle signore del 24 novembre

La nuova programmazione della rete ammiraglia per lunedì 24 novembre prevede alle 14 la messa in onda in diretta de La volta buona che andrà avanti fino alle 15:50 circa.

Cancellata quindi la nuova puntata de Il Paradiso delle signore 10 in programma per domani pomeriggio: gli spettatori dovranno attendere martedì 25 novembre per poter vedere la nuova puntata in prima visione assoluta, nel consueto slot orario che va dalle 16 alle 16:50.

Subito dopo lo speciale del Tg1 dedicato alle elezioni regionali, ci sarà spazio dalle 17:05 per una nuova puntata de La Vita in diretta condotto da Alberto Matano.

Adelaide scopre che Marcello sposerà Rosa nei prossimi episodi della soap i

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi di questa decima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che Adelaide verrà messa al corrente delle imminenti nozze che attendono Marcello e Rosa.

Sarà Odile a informare sua mamma su questa importante novità che riguarda il suo ex Marcello: l'ennesimo colpo al cuore per la contessa di Sant'Erasmo, la quale deciderà di andare subito ad affrontare Barbieri, facendogli una richiesta ben precisa che avrà il sapore di un ricatto velato.