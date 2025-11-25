Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 dopo lo stop di lunedì 24 novembre per lasciare spazio allo speciale del Tg1 dedicato ai risultati delle elezioni regionali che si sono svolte nel nostro Paese.

La serie italiana con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi non è andata in onda su Rai 1 ma, per questa settimana, non ci sarà nessun recupero nella fascia pomeridiana.

Sabato 29 novembre, infatti, non andrà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta per concludere la settimana di programmazione.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore: la soap salta su Rai 1

La messa in onda de Il Paradiso delle signore 10 in questi primi mesi della stagione autunnale ha subito un po' di modifiche nella fascia pomeridiana pe esigenze di palinsesto.

Nel momento in cui c'era bisogno di trasmettere uno speciale del Tg1 a farne le spese è stata proprio la serie italiana con Vanessa Gravina che non è stata trasmessa alle 16:00, bensì anticipata alle 15:00, subendo un conseguente calo dal punto di vista Auditel.

Lo scorso venerdì pomeriggio si è verificato l'ennesimo cambio palinsesto per lasciare spazio alla semifinale di Coppa Davis in diretta su Rai 1, che ha fatto registrare un sonoro crollo di spettatori per la soap, seguita da una media di appena 1,2 milioni con uno share del 12%.

La soap non recupera il 29 novembre

Lunedì 24 novembre l'appuntamento con Il Paradiso delle signore, invece, è stato soppresso dalla programmazione pomeridiana per evitare la messa in onda alle 15:00, dovendo poi lasciare spazio allo speciale del Tg1 dedicato alle elezioni regionali.

La puntata che non è andata in onda questo lunedì pomeriggio, però, non verrà recuperata nel corso della settimana così come speravano i fan.

Sabato 29 novembre, infatti, non ci sarà nessun episodio speciale della soap opera nel daytime pomeridiano di Rai 1.

Alle 14:55, subito dopo la diretta di Bar Centrale condotto da Elisa Isoardi, andrà in onda la Messa di Papa Leone in occasione del Viaggio Apostolico in Turchia e Libano.

A seguire, alle 17:00, andrà in onda la seconda puntata de Lo Zecchino d'Oro che andrà avanti fino alle 18:40 circa. La soap opera, quindi, tornerà in onda regolarmente lunedì 1° dicembre.

Adelaide scopre che Marcello sta per sposare Rosa nei nuovi episodi

Le anticipazioni delle nuove puntate di dicembre rivelano che Adelaide verrà a conoscenza delle imminenti nozze che attendono il suo ex Marcello Barbieri e Rosa Camilli.

La reazione della contessa non sarà delle migliori, al punto da mostrarsi subito sul piede di guerra chiedendo un incontro immediato con il suo ex.

Adelaide avanzerà una proposta del tutto inaspettata a Marcello che, tuttavia, avrà il sapore di una vera e propria imposizione che non lo lascerà indifferente.