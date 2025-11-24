Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 10 che andranno in onda nel corso del mese di dicembre su Rai 1 rivelano che Odile si mostrerà senza scrupoli nei confronti di sua mamma Adelaide, essendo intenzionata a rivelarle tutta la verità in merito all'imminente matrimonio di Marcello Barbieri con Rosa Camilli.
Una rivelazione inaspettata per la contessa che, subito dopo, deciderà di rivolgersi proprio al suo ex Marcello per chiedergli un confronto immediato, che avrà quasi il sapore di una imposizione.
Odile senza scrupoli con sua mamma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10 di dicembre
Negli episodi de Il Paradiso delle signore di dicembre si diffonderà la notizia delle imminenti nozze tra Marcello e Rosa.
Marta Guarnieri sarà la prima ad apprenderla, al punto da decidere di informare subito Umberto e Odile per cercare di trovare un modo per non farlo sapere alla contessa.
Odile, però, non sarà d'accordo con questa scelta di Marta: la ragazza, infatti, si mostrerà senza scrupoli e apparirà decisa a raccontare tutta la verità a sua mamma.
La contessa apprenderà la notizia delle imminenti nozze del suo ex fidanzato con Rosa proprio da sua figlia Odile, restando spiazzata e senza parole.
Adelaide arriva a compiere un gesto estremo nei prossimi episodi di dicembre
Le anticipazioni su cosa succederà negli episodi de Il Paradiso delle signore di dicembre, inoltre, rivelano che Adelaide chiederà subito un confronto al suo ex Marcello Barbieri, per fargli una proposta che sembrerà più una sorta di imposizione. Al momento le trame della soap opera di Rai 1 non svelano ulteriori dettagli in merito a ciò che sarà la richiesta di Adelaide anche se, nel corso delle puntate successive, si arriverà al colpo di scena inaspettato.
La contessa Adelaide arriverà a compiere un gesto che si preannuncia estremo e scioccante, che lascerà tutti senza parole. Di cosa si tratta? Anche in questo caso, gli spoiler della soap opera non svelano altro, così da mantenere alta la curiosità degli spettatori.
Come cambia la programmazione della soap opera di Rai 1 a dicembre
In attesa di questi episodi, il mese di dicembre sarà caratterizzato da una serie di cambi programmazione per Il Paradiso delle signore.
Le puntate inedite di questa decima stagione risultano in palinsesto fino al 23 dicembre, mentre nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre non andranno in onda nuovi episodi in prima visione assoluta su Rai 1.
La serie osserverà un breve periodo di stop in vista del periodo natalizio, per poi riprendere regolarmente la messa in onda lunedì 29 dicembre nella fascia oraria del primo pomeriggio.