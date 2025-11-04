Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano nuovi sotterfugi, che verranno osservati di nascosto da uno dei protagonisti. Nelle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 novembre alle 16 su Rai 1, Ettore spierà Adelaide e Anselmo Conaro mentre complottano insieme. Intanto, verrà svelato il vero motivo dell’incontro tra la contessa e il giornalista, che sarà ingaggiato per scavare nel passato di Rosa. Spazio anche alle vicende di Odile, che giocherà un ruolo chiave nella trama: una volta scoperti i piani della madre, deciderà di rivelare tutto a Rosa.

Ettore nota Adelaide e Anselmo Conaro insieme

Ettore continuerà a tramare alle spalle della contessa e della sua famiglia, cercando di ottenere quante più informazioni possibili su Adelaide e i suoi cari per il proprio tornaconto personale. Non si lascerà sfuggire un incontro alquanto sospetto tra Adelaide e Anselmo Conaro, intenti a complottare insieme. L’incontro tra la madre di Odile e il giornalista scandalistico avverrà al Circolo, attirando l’attenzione di Ettore. Intanto, verrà chiarito il motivo del loro dialogo: la contessa ingaggerà, infatti, Conaro per scavare nel passato di Rosa. L’intento di Adelaide sarà quello di scoprire qualcosa di scabroso nei trascorsi della fidanzata di Marcello.

Tuttavia, fino a quel momento, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che la contessa avrà ben poco in mano: verrà soltanto a sapere che Rosa, in passato, ha lavorato come insegnante.

Odile volta le spalle a sua madre e si schiera con Rosa

Nel frattempo, Odile scoprirà il terribile piano orchestrato da sua madre contro Rosa e chiederà ad Adelaide di fermarsi. Tuttavia, la contessa proseguirà per la sua strada, decisa a non ascoltare ragioni. Di conseguenza, Odile, pur non approvando il male che Rosa ha causato alla sua famiglia, si schiererà dalla sua parte e la metterà in guardia contro le intenzioni della contessa. Ci sarà spazio anche per le vicende di Enrico, che rivelerà a Marta tutta la verità su quanto accaduto dopo la sparatoria avvenuta nel mese di maggio.

Proietti sarà completamente sincero con la sua compagna: oltre a confessarle il problema alla mano, le racconterà anche del ricatto subito da parte del professor Di Meo, che ha cercato di trarre vantaggio economico e professionale dalla situazione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha scoperto che Rosa e Marcello sono fidanzati

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Adelaide ha origliato una conversazione tra Odile e Umberto, scoprendo che la causa dell’annullamento del suo matrimonio è Rosa. Quest’ultima, infatti, avrebbe una relazione con Marcello. Per fare luce sulla verità, Adelaide si è presentata all’improvviso a casa dell’ex fidanzato, sorprendendolo mentre baciava la giornalista. La contessa ha così scoperto, nel peggiore dei modi, di essere stata lasciata per un’altra e ha deciso di vendicarsi dei due innamorati.