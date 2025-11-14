Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un matrimonio in vista per due protagonisti. Nelle puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 novembre alle 16 su Rai 1, Marcello chiederà a Rosa di sposarlo. Nel frattempo, anche Irene e Delia scopriranno la lieta notizia direttamente dalla giornalista. Enrico, invece, troverà un nuovo lavoro come docente universitario.

Marcello e Rosa prossimi alle nozze

Marcello chiederà la mano di Rosa e il momento sarà molto emozionante. Subito dopo, la futura sposa aggiornerà le sue amiche e coinquiline Irene e Delia su quanto è accaduto.

Intanto, a Il Paradiso delle signore arriverà l’allenatore dell’Inter Helenio Herrera: l’incontro darà vita a un’iniziativa di Roberto, pronto a sfruttare la presenza del celebre personaggio calcistico giunto in negozio. Alla Galleria Milano Moda continuerà la complicità fra Odile ed Ettore, con quest’ultimo deciso a portare avanti il suo losco piano di seduzione e avvicinamento alla figlia della contessa.

Enrico organizza un evento per i bambini della casa-famiglia

Parallelamente, verranno raccontate le vicende di Enrico, che organizzerà un evento per i bambini della casa-famiglia, con una partita di calcio in piazzetta insieme a Helenio Herrera. Per il dottor Proietti ci sarà anche una svolta professionale: inizierà a insegnare all’università.

A Milano, inoltre, è previsto l’arrivo di Mario. Sapendo questo, Agata darà qualche consiglio a Caterina su come accogliere al meglio il fidanzato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha lasciato Adelaide per Rosa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Marcello ha capito di essere innamorato di Rosa e ha preso coscienza dei suoi sentimenti per l’amica poco prima di convolare a nozze con Adelaide. Barbieri ha quindi lasciato la contessa la sera prima del matrimonio ed è sparito per tutto il fine settimana. Mentre Adelaide è rimasta chiusa in casa a soffrire, circondata dall’affetto dei suoi cari, Marcello ha deciso di prendere in mano la sua vita e di viverla alla luce del sole.

Rosa, intanto, è stata avvertita da Mirella che le nozze della contessa erano saltate e la giornalista è tornata a Milano, dove ha rivisto Marcello che le ha dichiarato il suo amore. I due si sono fidanzati, ma un imprevisto ha complicato la situazione: Umberto e Odile hanno parlato della loro ipotetica relazione, venendo spiati da Adelaide. La contessa, convinta che il fidanzato l’avesse lasciata per una donna più giovane, si è precipitata a casa dell’ex per chiarire. Purtroppo per lei, è stata una grande delusione: ha visto Rosa e Marcello in atteggiamenti inequivocabili.