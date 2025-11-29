Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un matrimonio in vista e nozze rimandate per due coppie. Nella puntata che sarà trasmessa giovedì 11 dicembre alle ore 16 su Rai 1, Fulvio scoprirà l’imminente matrimonio di sua figlia Caterina con Mario. Sarà proprio quest’ultimo a chiedere la mano della Venere al futuro suocero, lasciandolo profondamente sconvolto. Nel frattempo, Marcello e Rosa decideranno di posticipare la loro unione dopo il gesto estremo di Adelaide. Ci sarà spazio anche per Umberto, che si avvicinerà a Greta, mentre Johnny organizzerà una serata insolita con i suoi amici, invitandoli a un concerto.

Mario sconvolge Fulvio chiedendogli la mano di Caterina

Mario sarà intenzionato a fare sul serio con Caterina, nonostante continui a nascondere la sua reale natura. Oradei, infatti, è l’ex compagno di Roberto Landi e non prova alcuna attrazione per le donne. Presentandosi dal futuro suocero, Mario chiederà scusa per aver baciato Caterina in pubblico, ma si spingerà ben oltre con il signor Rinaldi: gli chiederà la mano della ragazza, manifestando la volontà di sposare la Venere al più presto. Fulvio resterà così spiazzato e sconvolto dalle parole del giovane, colto totalmente alla sprovvista. Nel frattempo, a Villa Guarnieri regnerà la preoccupazione per Adelaide dopo il suo tentativo di togliersi la vita.

Marta e Odile saranno in ansia per la contessa, mentre Marcello vivrà un forte tormento, sentendosi terribilmente in colpa per l’estremo gesto della sua ex compagna.

Umberto si avvicina a Greta

Nel frattempo, Umberto Guarnieri, dopo non aver dato ascolto in precedenza a Greta Marchesi, si mostrerà più disponibile nei suoi confronti. Marcello, invece, non riuscendo a vivere serenamente la situazione creatasi con Adelaide, preferirà fare un passo indietro. Barbieri, d’accordo con Rosa, deciderà quindi di rimandare il loro matrimonio. Spazio anche alle vicende di Johnny, che organizzerà una serata insolita con i suoi amici: il cugino di Delia inviterà infatti Mimmo e le Veneri a un concerto rock.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario ha dato le dimissioni

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Roberto ha telefonato al Circolo di Roma, dove lavorava Mario, per avere sue notizie. Il dottor Landi, infatti, aveva scoperto tramite Fulvio che Oradei non si era recato a Milano all’appuntamento con Caterina. Roberto è rimasto sconvolto quando gli hanno comunicato che Mario si era licenziato. Nel frattempo, Caterina è stata convinta da Agata a organizzare una festa di benvenuto per il fidanzato, nonostante il rischio che lui non si presentasse. Alla serata, a sorpresa, è arrivato Cesare, già invitato in precedenza da Irene.