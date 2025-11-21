Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un ritorno inaspettato di una protagonista. Nella puntata che andrà in onda lunedì 1° dicembre alle ore 16 su Rai 1, Adelaide tornerà a sorpresa a Milano e si recherà al Circolo, dove consegnerà una busta a Rosa da recapitare a Marcello. Nel frattempo, Matteo riceverà da Silvana una fotografia dei fratelli Marchesi da bambini insieme ai loro genitori, mentre Chiara e Rebecca Brugnoli cercheranno l’abito adatto da indossare per la prima della Scala.

Adelaide incontra Rosa al Circolo

Adelaide tornerà a Milano senza avvertire nessuno e i suoi cari noteranno che il suo umore sarà decisamente più allegro rispetto a quando era partita per le vacanze.

La contessa si recherà al Circolo, dove si svolgerà un evento letterario. Visto il tema, non mancherà la presenza di Rosa Camilli, che parteciperà e si imbatterà nella contessa. Ci sarà quindi un incontro tra le due rivali in amore, dall’esito inaspettato. Adelaide, infatti, consegnerà una busta a Rosa, chiedendole di recapitarla a Marcello Barbieri.

Matteo riceve da sua madre uno scatto dei fratelli Marchesi con i loro genitori

Nel frattempo, continuerà l’alone di mistero attorno ai fratelli Marchesi, che sono in cerca di vendetta contro Umberto e Adelaide. Ci sarà un colpo di scena inaspettato quando Matteo riceverà da sua madre Silvana una fotografia di Ettore e Greta da bambini insieme ai loro genitori.

Portelli, quindi, consegnerà lo scatto a Odile. Intanto, a Il Paradiso delle signore ci sarà la corsa all’abito giusto da indossare per l’apertura della stagione lirica della Scala. Proprio al negozio di moda arriveranno le sorelle Brugnoli, Chiara e Rebecca, per scegliere il capo da indossare al prestigioso evento milanese. Infine, Fulvio rivivrà un ricordo del passato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cesare ha incontrato Irene

Nelle precedenti puntate Irene si è messa alla disperata ricerca di un nuovo fidanzato, pressata dalla lettera di sua zia Sandra. Quest’ultima, infatti, ha rivelato alla nipote di volerla lasciare erede di tutti i suoi beni a patto che si sposi con l’uomo giusto.

I primi tentativi della capo commessa si sono rivelati fallimentari e l’ultimo pretendente è stato scartato in seguito a un buffo incidente. Giorgio Perich, rimasto particolarmente colpito da Irene, le aveva nascosto di indossare un parrucchino e, quando la ragazza se ne è accorta, ha deciso di non volerlo più vedere. In seguito, al negozio è arrivato Cesare Brugnoli, fratello di Chiara, con il quale la signorina Cipriani ha scambiato qualche sguardo di interesse. Tuttavia, Irene ha rivisto nuovamente Cesare, ma questa volta si è accorta che era in compagnia di una ragazza alla moda, ipotizzando quindi che l’uomo fosse già impegnato in una relazione sentimentale. C’è stato spazio anche per le vicende di Mimmo, che ha deciso di lasciare il suo impiego sicuro nella polizia poiché non era il lavoro dei suoi sogni e non si sentiva appagato.

Agata è rimasta al fianco del suo fidanzato, chiedendo aiuto a suo padre Ciro per trovargli un nuovo lavoro stabile. Tuttavia, il signor Puglisi ha contattato i fornitori del Gran Caffè Amato, ma nessuno di loro aveva un posto vacante da poter proporre al giovane Burgio.