Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano il primo litigio per una coppia. Nella puntata che verrà trasmessa giovedì 20 novembre alle 16 su Rai 1, Marcello avrà una discussione con Rosa a causa dell'aiuto che quest'ultima chiederà a Tancredi. Nel frattempo, un giocatore dell'Inter si sentirà male e verrà contattato Enrico per un consulto. Spazio anche alle vicende di Ettore, che avrà un problema durante il servizio fotografico.

Marcello su tutte le furie con Rosa per colpa di Tancredi

Marcello scoprirà cosa ha fatto la sua fidanzata alle sue spalle, seppur con buone intenzioni.

Barbieri, desideroso di ampliare i suoi orizzonti e di lanciarsi in una nuova sfida imprenditoriale nel settore degli elettrodomestici, vedrà respinta la richiesta di prestito fatta alla banca. Rosa, pur di aiutare il suo compagno, si rivolgerà a Tancredi, ma lo farà di nascosto e solo dopo che Di Sant’Erasmo avrà deciso di sostenere Marcello. Sarà allora che quest’ultimo scoprirà quanto organizzato da Rosa. La sua reazione sarà dura e reagirà molto male.

Un giocatore dell'Inter si sente male

Nel frattempo, Enrico verrà contattato per occuparsi di un delicato caso riguardante un giocatore dell’Inter che si è sentito male. Il dottor Proietti sarà ingaggiato dal medico sociale della squadra e, dopo la visita al paziente, per Enrico ci sarà un incontro speciale.

Tuttavia, non è ancora stato chiarito chi incontrerà Enrico, né se si tratti di una persona legata al suo passato. Intanto, Ciro cercherà di aiutare Mimmo, che ha bisogno di un nuovo lavoro, ma incontrerà difficoltà nel trovare un impiego stabile. Il signor Puglisi sarà in crisi, incerto su come aiutare Mimmo senza danneggiare Johnny. Sarà proprio Johnny a risolvere la situazione trovando una soluzione. Ci sarà spazio anche per le vicende della Galleria Milano Moda, dove Ettore e Odile saranno alle prese con un servizio fotografico organizzato da Marchesi. Le anticipazioni annunciano una svolta inaspettata, ancora non spiegata nel dettaglio. Non è chiaro se si tratterà di un’evoluzione amorosa tra i due colleghi o di qualcos’altro.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Adelaide ha un nuovo look

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore andati in onda su Rai 1, Ettore e Greta si sono recati a Villa Guarnieri con un abito da mostrare alla contessa. Adelaide, infatti, avrebbe dovuto fare il suo debutto serale al Circolo dopo essere stata lasciata da Marcello a un passo dal matrimonio. Greta ha proposto uno stile insolito, mentre Ettore ha suggerito ad Adelaide di cambiare anche acconciatura, facendo arrivare un parrucchiere rinomato. Alla serata nel locale esclusivo di Milano, tutti sono rimasti stupiti nel vedere la contessa raggiante e si sono complimentati con lei per il nuovo look.