La programmazione di Rai 1 registra nuove variazioni che riguardano Il Paradiso delle signore, la soap quotidiana amatissima dal pubblico. In due date ravvicinate, il 21 e il 24 novembre, la messa in onda non seguirà il consueto orario delle 16 ma sarà anticipata: venerdì 21 novembre l’episodio inizierà alle ore 15:10, mentre lunedì 24 novembre partirà alle 15:00. Si tratta di modifiche decise dall’emittente per consentire la trasmissione di eventi di rilievo nazionale e internazionale, nello specifico la Coppa Davis di tennis e uno speciale TG1 dedicato alle elezioni regionali.

Il Paradiso delle signore va in onda anticipo il 21 novembre

Venerdì 21 novembre Il Paradiso delle Signore non seguirà il consueto orario delle 16:00 ma sarà anticipato alle 15:10. La modifica è stata decisa da Rai 1 per lasciare spazio alla semifinale della Coppa Davis, che occuperà la fascia pomeridiana a partire dalle 15:55. Questo comporterà anche la sospensione de La vita in diretta nella stessa giornata. La scelta di anticipare la soap consente agli spettatori di non perdere l’appuntamento quotidiano con le vicende dei protagonisti, pur garantendo la diretta sportiva di un evento internazionale di grande rilevanza.

Il 24 novembre Il Paradiso delle signore inizia un'ora prima

Lunedì 24 novembre la soap subirà un nuovo anticipo: l’episodio sarà trasmesso alle 15:00, un’ora prima rispetto al solito.

In questo caso la variazione è legata alla programmazione di uno speciale TG1 dedicato ai risultati delle elezioni regionali in Puglia Veneto e Campania, che occuperà la fascia pomeridiana subito dopo. Anche il talk show La volta buona andrà in onda in versione ridotta per lasciare spazio all’approfondimento giornalistico. Rai 1 ha quindi scelto di garantire sia l’informazione politica in diretta sia la continuità della soap, anticipando l’orario di messa in onda.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Adelaide ha lasciato Milano

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore, andate in onda su Rai 1, Adelaide ha scelto di farsi accompagnare da Umberto in montagna per allontanarsi da Milano e ritrovare serenità dopo la rottura con Marcello.

Quest’ultimo, nel frattempo, ha rassegnato le dimissioni dal negozio e ha deciso di intraprendere una nuova carriera, puntando sul settore degli elettrodomestici. La banca, però, ha negato il prestito richiesto da Barbieri. A quel punto Rosa, di sua iniziativa, ha chiesto a Tancredi di intervenire per aiutare il fidanzato a ottenere i fondi necessari ad avviare il nuovo business.

Intanto Agata si è fidanzata con Mimmo, confessando ai genitori la bella novità. I coniugi Puglisi sono stati molto felici per la svolta sentimentale della figlia, conoscendo da tempo Mimmo.