Il 24 novembre Il Paradiso delle signore non è andato in onda su Rai 1: la rete ha dedicato lo spazio pomeridiano a uno speciale sulle elezioni regionali. Per garantire comunque ai fan i cinque appuntamenti settimanali, è stata organizzata una programmazione straordinaria che consente di recuperare la puntata mancata. Pertanto, venerdì 28 novembre, a partire dalle 15:20, verranno trasmessi due episodi consecutivi, così da concludere regolarmente la settimana con le cinque puntate previste.

Doppia puntata de Il Paradiso delle signore il 28 novembre

Venerdì 28 novembre, dalle 15:20, Il Paradiso delle signore offrirà al pubblico un doppio episodio consecutivo. La scelta di Rai 1 consente agli spettatori di seguire la trama senza interruzioni e di mantenere il ritmo delle vicende ambientate nel grande magazzino milanese. La decisione nasce dalla cancellazione improvvisa della puntata prevista il 24 novembre, quando la rete ha dovuto modificare il palinsesto per dare spazio a due eventi di grande rilievo: la cerimonia funebre di Ornella Vanoni e la copertura speciale dedicata ai risultati delle elezioni regionali. Con il doppio appuntamento del 28 novembre, Rai 1 assicura così la continuità della settimana televisiva e offre ai fan un’occasione speciale per immergersi ancora di più nelle storie dei protagonisti.

La reazione dei fan per la doppia puntata de Il Paradiso delle signore

La decisione di proporre due episodi consecutivi de Il Paradiso delle signore nella giornata di venerdì 28 novembre, con inizio alle 15:20, ha suscitato grande entusiasmo tra gli spettatori. La notizia, diffusa subito dopo la sospensione della puntata del 24 novembre, è stata accolta con favore e ha generato un’ondata di commenti positivi sui social. Molti fan hanno sottolineato come Rai 1 abbia saputo trasformare un imprevisto in un’occasione speciale, dimostrando attenzione verso il pubblico e garantendo la continuità della narrazione. Il tripudio di reazioni online conferma quanto sia importante per gli spettatori mantenere il consueto appuntamento pomeridiano con le vicende ambientate nel novembre del 1966.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Caterina ha seguito il consiglio di Agata

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore, trasmessi su Rai 1, Caterina ha parlato al telefono con Mario, che l’ha avvisata del suo arrivo a Milano il giorno successivo. Fulvio, sapendo che il fidanzato della figlia sarebbe giunto in città, ha chiesto a Roberto un permesso di lavoro per poterlo accogliere alla stazione. La notizia ha turbato Landi, mentre Agata ha suggerito a Caterina di organizzare una cena per il fidanzato. La giovane Puglisi, per sostenerla, ha proposto di invitare tutte le Veneri, così da non lasciarla sola con Mario e rendere più semplice la richiesta del permesso al padre.