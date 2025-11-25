Il 24 novembre la soap Il Paradiso delle signore non è stata trasmessa su Rai 1 a causa della programmazione speciale dedicata alle elezioni regionali. Per non lasciare i fan senza i cinque appuntamenti settimanali, la rete ha deciso di mandare in onda il 28 novembre due episodi: la soap inizierà alle 15:20.

Il 28 novembre un doppio episodio de Il Paradiso delle signore

Dopo la sospensione del 24 novembre, dovuta alla programmazione speciale dedicata allo speciale sulle elezioni regionali, Rai 1 ha deciso di offrire al pubblico un recupero completo.

La rete ha scelto di non lasciare in sospeso i cinque episodi settimanali de Il Paradiso delle signore, predisponendo una programmazione straordinaria. Venerdì 28 novembre la serie andrà in onda con un doppio appuntamento che consentirà agli spettatori di riallinearsi con la narrazione.

Una programmazione speciale per i fan

La giornata del 28 novembre sarà caratterizzata da un evento televisivo speciale: Il Paradiso delle signore prenderà il via alle 15:20 e, in via eccezionale, verranno trasmessi due episodi consecutivi. Una decisione che conferma l’attenzione di Rai 1 nei confronti del pubblico, da sempre molto affezionato alle vicende ambientate nel grande magazzino milanese. Questo doppio appuntamento non rappresenta soltanto un recupero tecnico della programmazione saltata, ma anche un’occasione per offrire agli spettatori un pomeriggio più lungo e coinvolgente, con sviluppi narrativi che si annunciano ricchi di colpi di scena e nuove dinamiche.

Intanto, sui social sono comparsi numerosi commenti di disappunto per la scelta di cancellare un episodio della soap, a dimostrazione di quanto la serie sia seguita e amata dal pubblico.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore e Odile si sono baciati

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Ettore ha proseguito il suo piano per avvicinarsi a Odile, riuscendo nel suo intento. Lo stilista è infatti riuscito a baciare per la seconda volta la collega, rivelando poi alla sorella Greta di continuare a recitare la parte dell’uomo innamorato. Intanto, Adelaide ha lasciato Milano per concedersi qualche giorno di vacanza, mentre Enrico ha rassegnato le dimissioni, abbandonando così la clinica del professor Di Meo. Spazio anche alle vicende di Mimmo, che ha trovato un nuovo impiego al Gran Caffè Amato.