Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, in onda prossimamente su Rai 1, potrebbero vedere Marcello Barbieri alle prese con la scoperta di alcuni segreti legati alla sua compagna Rosa Camilli, tali da spingerlo ad annullare le loro nozze.

I due, dopo essere usciti allo scoperto con la loro storia d'amore, potrebbero fare i conti con un colpo basso tirato fuori dalla contessa Adelaide, che ha scelto di far indagare nel passato della giornalista per scoprire eventuali segreti.

Marcello e Rosa pronti per le nozze: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le trame di fine novembre de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che Rosa e Marcello saranno pronti a ufficializzare il loro imminente matrimonio.

Il giovane Barbieri annuncerà a familiari e amici di essere pronto a compiere il grande passo verso l'altare con la giornalista, che ha saputo conquistarlo al punto da fargli dimenticare, nel giro di poco tempo, la contessa.

I due decideranno di andare a convivere presso l'abitazione di Marcello e cominceranno a occuparsi dei preparativi delle nozze.

Marcello cancella le nozze con Rosa: ipotesi nuove trame Il Paradiso delle signore 10

Eppure, pochi giorni prima del matrimonio con Rosa, Marcello potrebbe affrontare l'ennesimo colpo di scena che gli farebbe mettere tutto in discussione, al punto da decidere di annullare anche questo matrimonio.

Stavolta, però, il motivo non sarebbe legato all'ennesima crisi sentimentale da parte di Marcello, ma alla scoperta di possibili segreti di Rosa.

Adelaide, dopo aver appreso la notizia della tresca segreta tra Marcello e Rosa, ha deciso di mettersi a indagare sul passato della ragazza e potrebbe portare alla luce delle verità scomode, rivelandole subito al diretto interessato, con l'intento di rovinare il suo sogno d'amore con la giornalista.

Tali rivelazioni porterebbero Marcello a fare un passo indietro, tanto da vivere l'ennesimo momento di profonda crisi personale.

Marcello aveva già annullato le nozze con la contessa Adelaide negli episodi precedenti

Negli episodi precedenti della soap, Marcello ha annullato le sue nozze con Adelaide dopo aver compreso di essersi innamorato di Rosa.

A quel punto, ha scelto di affrontare la donna, dicendole di non poterla prendere in giro e soprattutto di non poterla ingannare davanti a Dio con una promessa d’amore che non avrebbe mantenuto. Da qui la scelta di fare un passo indietro e rinunciare al loro progetto d’amore.