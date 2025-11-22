Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma nel corso del mese di dicembre vedranno Adelaide al centro dell'attenzione dopo che apprenderà la notizia delle imminenti nozze tra Marcello e Rosa.

La reazione della contessa non sarà delle migliori tanto che, negli episodi a seguire, arriverà a compiere un gesto che si preannuncia estremo.

Non si esclude che, non riuscendo ad accettare la nuova vita del suo ex, la contessa possa decidere di togliersi la vita, ritrovandosi in una situazione di estremo pericolo.

Adelaide scopre che Marcello sposerà Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le trame dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che Adelaide apprenderà da Odile la notizia delle imminenti nozze tra Marcello e la sua nuova compagna Rosa Camilli.

La contessa resterà spiazzata e, nei giorni a seguire, chiederà all'ex di potersi vedere perché ha qualcosa da dirgli.

Adelaide farà una richiesta ben precisa a Marcello, di cui però non si hanno ulteriori dettagli in merito e intanto negli episodi a seguire della prima settimana di dicembre, arriverà a compiere un gesto che si preannuncia estremo e del tutto inaspettato.

Adelaide decide di togliersi la vita: ipotesi nuove trame Il Paradiso delle signore 10

Le trame non svelano ulteriori dettagli in merito a ciò che succederà ma non si esclude che, devastata dalla notizia delle nozze tra Rosa e Marcello, Adelaide possa addirittura decidere di arrivare a togliersi la vita.

Il gesto estremo, quindi, potrebbe avere a che fare proprio con un tentato suicidio da parte della contessa di Sant'Erasmo, la quale si ritroverebbe in serio pericolo di vita.

Il sospetto è che possa essere sua figlia Odile a ritrovarla in fin di vita all'interno della sua camera da letto, lanciando subito l'allarme e chiedendo aiuto a Italo e poi a Umberto Guarnieri per salvare in extremis la donna.

Il bilancio auditel della soap opera di Rai 1

In attesa di scoprire tutti i nuovi risvolti della soap, prosegue il trend positivo dal punto di vista Auditel con una media di oltre un milione e mezzo di spettatori fissi al giorno che valgono uno share compreso tra il 17 e il 18%.

Numeri positivi che, tuttavia, non permettono alla rete ammiraglia Rai di superare l'ascolto della soap opera La forza di una donna trasmessa su Canale 5, seguita ogni giorno da una media di 2,2 milioni di spettatori arrivando al 27% di share.

E, anche per il prossimo lunedì 24 novembre, è in programma una variazione di palinsesto per la soap opera con Vanessa Gravina: la messa in onda non è prevista alle 16:00 come di consueto, bensì verrà anticipata alle 15:00, per poi lasciare spazio a uno speciale Tg1.