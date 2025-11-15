Le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 potrebbero vedere la contessa Adelaide nuovamente sul piede di guerra nei confronti del suo ex Marcello, pronto a convolare a nozze con Rosa Camilli.

L'annuncio del loro imminente matrimonio potrebbe indurre la contessa a reagire in modo del tutto inaspettato, al punto da organizzare la sua vendetta proprio nel giorno in cui verranno celebrate le nozze della coppia.

Marcello e Rosa pronti per le nozze: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le trame di fine novembre rivelano che Marcello compirà un passo importante nei confronti di Rosa: dopo aver compreso di amarla alla follia, le chiederà di diventare sua moglie.

Una proposta di nozze che sorprenderà la giornalista, la quale però si dirà pronta a pronunciare il fatidico sì con il suo amato.

I due si metteranno all'opera per organizzare al meglio il matrimonio e si dedicheranno alla scelta dei testimoni che saranno al loro fianco in questo giorno così importante.

L'annuncio delle imminenti nozze di Marcello arriverà alle orecchie della contessa Adelaide, che non la prenderà affatto bene.

Adelaide interrompe le nozze di Marcello: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Il colpo di scena potrebbe non tardare ad arrivare nel corso degli episodi futuri de Il Paradiso delle signore, dato che Adelaide potrebbe covare in gran segreto la sua vendetta nei confronti di Marcello e attuarla proprio nel giorno del sì con Rosa.

Il sospetto è che Adelaide possa attuare un colpo di scena nel giorno del matrimonio, facendo irruzione in chiesa per interrompere le nozze della giornalista insieme a Barbieri e rivelando una verità scomoda sul conto di Rosa.

Del resto, negli episodi trasmessi in questi ultimi giorni, Adelaide ha incaricato Conaro di cercare informazioni utili sul passato di Rosa, intenzionata a far emergere la verità e a metterla alle strette.

Segreti che potrebbero venire a galla a ridosso del matrimonio, tanto da convincere la contessa a intervenire per rovinare la favola d'amore della coppia.

La soap di Rai 1 perde ascolti rispetto allo scorso anno

In attesa di scoprire i futuri colpi di scena della soap, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore continua a viaggiare su una media del 16-17% di share nel daytime pomeridiano.

Numeri differenti da quelli registrati dalla soap nella passata stagione tv, quando la media Auditel di metà novembre si aggirava sul 18-19%, con puntate che avevano raggiunto anche il 21% di share su Rai 1.