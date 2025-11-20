Con le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 in programma prossimamente su Rai 1 non è escluso che Adelaide possa arrivare a rovinare le nozze di Rosa Camilli assieme al suo amato Marcello.

Il sospetto è che la contessa possa mettere in atto la sua spietata vendetta a pochi giorni dalle fatidiche nozze tra i due giovani innamorati che hanno scelto di coronare il loro sogno d'amore insieme.

Una vendetta che avrebbe delle conseguenze amarissime per la coppia, tanto da costringerli a rinunciare al loro sogno d'amore.

Marcello e Rosa organizzano le nozze: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap di fine novembre rivelano che Marcello e Rosa si diranno pronti a convolare a nozze insieme.

I due organizzeranno il loro matrimonio nel dettaglio, a dimostrazione del fatto che Barbieri si sia lasciato alle spalle ciò che di bello aveva costruito con la contessa Adelaide nei mesi precedenti.

Una nuova vita per Marcello che, assieme alla sua amata, deciderà di intraprendere la convivenza e nel frattempo dedicarsi ai preparativi per le imminenti nozze che li vedranno protagonisti a Milano.

Adelaide spietata, rovina le nozze di Rosa: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

E, proprio a pochi giorni dalle fatidiche nozze, non è escluso che Adelaide possa mettere in atto la sua vendetta spietata nei confronti della giovane coppia di amanti, rovinando il loro giorno speciale.

Il sospetto è che la contessa possa riuscire a scoprire dei segreti importanti legati al passato di Rosa, dopo che aveva incaricato Conero di indagare sul passato della giornalista, per cercare di indagare fino in fondo sui suoi trascorsi sentimentali e di vita.

La contessa, quindi, si ritroverebbe tra le mani delle verità scottanti che la porterebbero a intervenire nel giorno del matrimonio tra Rosa e Marcello, al punto da rovinare la festa.

Un colpo di scena clamoroso che, sicuramente, darebbe un po' di pepe alle trame di questa decima stagione della soap opera, da molti fan ritenute sottotono rispetto a quelle delle stagioni precedenti.

Cambio programmazione per la soap opera su Rai 1

Intanto, per le giornate del 21 e 24 novembre, ci sarà una nuova variazione di palinsesto per Il Paradiso delle signore nella fascia pomeridiana di Rai 1.

Venerdì pomeriggio la soap andrà in onda alle 15:10, per lasciare poi spazio dalle 16 alla semifinale di Coppa Davis, trasmessa in diretta televisiva su Rai 1.

Lunedì pomeriggio, invece, la serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi andrà in onda dalle 15 alle 15:50 circa per poi lasciare spazio allo speciale del Tg1 dedicato alle elezioni regionali.