Le trame dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che la contessa Adelaide arriverà a compiere un gesto che si preannuncia estremo.
Il colpo di scena arriverà dopo che la contessa scoprirà la notizia delle imminenti nozze del suo ex Marcello Barbieri, il quale ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Rosa Camilli.
A quel punto, non si esclude che la contessa possa decidere di farla finita al punto da essere ritrovata in fin di vita nella sua camera da letto a Villa Guarnieri.
La contessa Adelaide arriva a compiere un gesto estremo: anticipazioni Il Paradiso delle signore
Le anticipazioni di inizio dicembre rivelano che Odile troverà giusto informare sua madre Adelaide delle imminenti nozze che riguardano il suo ex Marcello Barbieri, pronto a unirsi in matrimonio con Rosa Camilli.
Per la contessa sarà una notizia difficile da accettare, che la porterà subito a chiedere un confronto diretto al suo ex Marcello, al quale avanzerà una proposta precisa, di cui però non si hanno ulteriori dettagli.
A seguire, Adelaide arriverà a compiere un gesto che si preannuncia estremo e che lascerà tutti senza parole.
Adelaide ritrovata in fin di vita: ipotesi nuove trame Il Paradiso delle signore 10
Non è escluso che, nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10, Adelaide possa raggiungere l'apice della sofferenza, al punto da sentire il bisogno di farla finita e andare via per sempre.
La contessa non riuscirebbe ad accettare l'idea che il suo Marcello, dopo averle giurato di amarla profondamente, possa voltare pagina al punto da decidere di convolare a nozze con la sua nuova fiamma.
Adelaide arriverebbe a compiere un gesto estremo con l'intento di togliersi la vita: la donna verrebbe così ritrovata in fin di vita all'interno della sua camera a Villa Guarnieri.
Un ritrovamento che getterebbe tutti nello sconforto, compreso lo stesso Marcello Barbieri, che a quel punto si ritroverebbe a mettere in stand-by le sue nozze con Rosa.
Marcello ha spezzato il cuore alla contessa
Marcello ha spezzato il cuore alla contessa Adelaide. Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore, Marcello ha proposto alla contessa di unirsi in matrimonio, salvo poi vivere un momento di profonda crisi.
L’avvicinamento con Rosa Camilli gli ha fatto comprendere di non essere pronto per le nozze con la contessa, tanto da fare un passo indietro, annullando il matrimonio pochi giorni prima.
Un colpo al cuore per la contessa che, solo in un secondo momento, ha scoperto la tresca clandestina tra Barbieri e la giornalista.