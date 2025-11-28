Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste prossimamente su Rai 1 potrebbero vedere Marcello Barbieri ritrovarsi in gravi condizioni in ospedale dopo essere finito nel mirino della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.
Il sospetto, infatti, è che la donna possa perdere il controllo della situazione dopo aver appreso la notizia delle imminenti nozze tra Marcello e Rosa, al punto da aprire il fuoco contro il suo ex compagno, riducendolo in pericolo di vita.
Marcello pronto a sposare Rosa: anticipazioni Il Paradiso 10
Le nuove trame della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che Marcello sarà pronto a viversi la sua relazione con Rosa Camilli alla luce del sole, al punto che i due si metteranno all'opera per poter organizzare il loro matrimonio il prima possibile.
La notizia si diffonderà molto velocemente e arriverà anche alle orecchie della contessa Adelaide, la quale non gradirà affatto questa novità legata al suo ex fidanzato.
Adelaide, quindi, deciderà di intervenire chiedendo un confronto a Marcello dopodiché le trame della soap rivelano che si verificherà un episodio drammatico che avrà come protagonista la contessa.
Marcello finisce in gravi condizioni: ipotesi nuove trame Il Paradiso delle signore 10
Non si esclude che, in un vero e proprio raptus di follia, Adelaide possa arrivare a procurarsi una pistola e durante l'ennesimo confronto con il suo ex Marcello Barbieri, arrivi addirittura ad aprire il fuoco contro l'uomo.
L'ipotesi, quindi, è che nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste su Rai 1, Adelaide possa mettere a repentaglio la vita di Marcello, compiendo questo gesto atroce.
Marcello, colpito al petto dallo sparo, si ritroverebbe in serio pericolo di vita: il ragazzo lotterebbe contro la morte e per lui potrebbe essere necessaria una delicatissima operazione per scongiurare il peggio.
Un evento drammatico che finirebbe per lasciare sconvolta anche la giovane Rosa Camilli, la quale si ritroverebbe a vivere uno dei momenti più difficili della sua vita, nella speranza che Marcello possa salvarsi così da poter coronare ancora il loro sogno d'amore.
Ascolti in netto calo per la soap opera pomeridiana di Rai 1
In attesa di questi episodi, prosegue il periodo difficile per Il Paradiso delle signore dal punto di vista Auditel.
La soap opera, con la puntata trasmessa il 26 novembre, ha registrato una media di appena 1,3 milioni di spettatori pari al 15% di share.
Numeri decisamente sottotono nonostante il buon traino ricevuto dalla trasmissione La volta buona, che aveva ottenuto il 18% di share nella seconda parte finale.