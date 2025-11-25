Le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 potrebbero vedere la contessa Adelaide arrivare a compiere un gesto estremo nei confronti del suo ex Marcello Barbieri. Il sospetto è che la contessa, in preda a un raptus di follia, arrivi ad aprire il fuoco contro il giovane Barbieri pur di fermare le sue nozze con Rosa Camilli, con la quale ha deciso di trascorrere il resto della sua vita. In questo modo, Marcello si ritroverebbe in fin di vita, a lottare contro la morte in un letto d’ospedale, mentre Adelaide finirebbe in carcere.
Adelaide scopre che Marcello deve sposarsi: anticipazioni Il Paradiso delle signore
Le trame di inizio dicembre della decima stagione de Il Paradiso delle signore rivelano che Adelaide verrà messa al corrente della notizia delle nozze di Marcello e Rosa da sua figlia Odile.
La reazione della contessa non sarà delle migliori, tanto che chiederà subito un confronto diretto al suo ex fidanzato, durante il quale avanzerà una richiesta ben precisa, di cui non si hanno troppi dettagli.
In seguito, però, ci sarà il colpo di scena: le trame della soap rivelano che Adelaide arriverà a compiere un gesto estremo, che finirà per creare grande scalpore.
Marcello in fin di vita, Adelaide finisce in galera: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10
Non si esclude che questo gesto estremo possa avere come vittima proprio Marcello Barbieri.
Il sospetto è che Adelaide possa lasciarsi andare a un raptus di follia estrema, al punto da impugnare un'arma da fuoco e puntarla contro il suo ex compagno.
La contessa farebbe così partire un colpo di arma da fuoco che andrebbe a colpire Marcello al petto, lasciandolo privo di sensi, sospeso tra la vita e la morte in un letto di ospedale.
Adelaide, scioccata dall'accaduto, andrebbe subito a dichiarare la sua colpevolezza in caserma, finendo così in galera per il tentato omicidio di Barbieri.
Numeri in calo per la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1
Una trama choc che, tuttavia, potrebbe ridare un po' di linfa vitale alle vicende de Il Paradiso delle signore, che quest'anno sta registrando ascolti sotto le aspettative.
La serie si sta portando a casa una media di circa un milione e mezzo di spettatori pari al 17-18% di share, contro la soglia del 20% registrata nella passata stagione televisiva autunnale.
Numeri in calo, dettati anche dalla presenza de La forza di una donna che su Canale 5 conquista l'attenzione di oltre 2,2 milioni di spettatori fissi al giorno toccando anche il 25%.