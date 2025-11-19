Le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 potrebbero vedere Marcello Barbieri alle prese con una scoperta clamorosa e del tutto inaspettata legata alla sua compagna Rosa Camilli.

I due hanno ormai scelto di viversi serenamente la loro storia d'amore e di puntare al matrimonio ma, come da tradizione in ogni soap, non è escluso che possa arrivare un colpo di scena inaspettato.

Il sospetto è che Rosa possa nascondere un segreto importante a Marcello legato al suo passato: la giornalista, infatti, potrebbe essere già mamma di un bambino, avuto in giovanissima età.

Marcello propone a Rosa di sposarsi nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni di fine novembre della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che Marcello si dirà pronto a convolare a nozze con la sua amata Rosa.

Dopo la proposta ufficiale di matrimonio, i due giovani innamorati si dedicheranno ai preparativi per l'atteso giorno del sì e intanto sceglieranno anche i testimoni che dovranno essere al loro fianco in questo giorno speciale e particolarmente atteso.

Un duro per la contessa che si ritroverà a dover accettare la nuova vita del suo compagno ma, intanto, continuerà a indagare per cercare di portare a galla delle possibili verità scomode sul conto della giornalista.

Marcello potrebbe scoprire che Rosa ha già un figlio: ipotesi nuove trame Il Paradiso delle signore 10

Tali verità potrebbero emergere nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10: non è escluso, infatti, che Adelaide possa venire in possesso di informazioni scomode e clamorose sul conto della giornalista, tali da rischiare di mandare all'aria le imminenti nozze con Barbieri.

Il sospetto è che Rosa possa aver celato a tutti di essere già mamma di un bambino, magari avuto in giovanissima età e poi affidato alle cure di qualcun altro per evitare che potesse essere travolta da uno scandalo.

Tale verità potrebbe emergere a ridosso delle nozze tra Rosa e Marcello, al punto da costringere il giovane a fare una attenta riflessione sul loro futuro di coppia: Barbieri potrebbe prendere in considerazione anche l'idea di annullare momentaneamente le nozze.

La soap di Rai 1 perde la sfida Auditel contro La forza di una donna

In attesa di vedere tutti i nuovi risvolti di questa vicenda, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore continua a soffrire la concorrenza de La forza di una donna trasmessa su Canale 5.

Nella giornata del 17 novembre è arrivato il record assoluto per la serie turca Mediaset che ha registrato una media di oltre 2,4 milioni di spettatori sfondando il muro del 27%.

Per la soap di Rai 1, invece, la media è stata del 16% pari a circa 1,4 milioni di spettatori.