Le prossime trame de Il Paradiso delle signore 10 potrebbero vedere Rosa Camilli al centro dell'attenzione per la sua storia d'amore con Marcello Barbieri.
Non è escluso che, dopo aver deciso di rinviare le nozze per non dare un dispiacere alla contessa Adelaide, i due possano attraversare un momento di profonda crisi.
La giornalista potrebbe prendersi una forte sbandata per Tancredi, al punto da finirci a letto.
Rosa e Marcello annullano le nozze nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10
Con i prossimi episodi de Il Paradiso delle signore ci sarà un colpo di scena importante legato alle nozze tra Marcello e Rosa.
I due, dopo aver appreso la notizia del tentato suicidio della contessa Adelaide, decideranno di rinunciare al matrimonio.
Marcello non se la sentirà di convolare a nozze con la giornalista, così da evitare di dare l'ennesima delusione alla sua ex compagna Adelaide.
Rosa accetterà la proposta di Barbieri e nel frattempo verrà convocata proprio dalla contessa, la quale vorrà dirle grazie per questa importante scelta che ha maturato insieme al suo fidanzato.
Rosa infedele e tradisce il fidanzato Marcello: ipotesi nuove trame Il Paradiso delle signore 10
Il sospetto, però, è che il rinvio del matrimonio tra i due possa creare un momento di profonda crisi nella coppia.
Marcello, dopo aver rischiato di perdere per sempre Adelaide, potrebbe presto ritrovarsi a fare i conti con i sensi di colpa per il modo in cui ha trattato la contessa e per la fine rocambolesca della loro storia d’amore, che sembrava destinata a durare a lungo.
I due innamorati potrebbero vivere una fase di stallo della loro relazione, al punto che Rosa comincerebbe a guardare Tancredi con occhi diversi.
Il nipote di Adelaide potrebbe non arrendersi all'idea di dover rinunciare alla giornalista, tanto che i due si ritroverebbero ben presto a vivere un momento di intensa e inaspettata passione travolgente.
Adelaide ha organizzato le sue nozze con Marcello
Negli episodi precedenti di questa stagione autunnale, Adelaide ha organizzato tutto nei minimi dettagli per festeggiare al meglio il suo matrimonio con Marcello Barbieri.
La contessa ha dato l’annuncio ufficiale al Circolo, convinta al 100% della sua decisione, nonostante i familiari pensassero che si trattasse di una scelta affrettata.
Alla fine è stato proprio Marcello a fare un passo indietro, ritenendo di non essere più certo e sicuro dei suoi sentimenti, dopo aver compreso di essere interessato anche alla giovane Rosa Camilli.