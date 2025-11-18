Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 saranno caratterizzate dall'uscita di scena della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.

La contessa, interpretata da Vanessa Gravina, si assenterà per un bel po' di tempo da Milano e non si esclude che possa far perdere misteriosamente le sue tracce.

Il sospetto è che Adelaide possa decidere di sua spontanea volontà di sparire nel nulla, magari in vista delle imminenti nozze del suo ex Marcello Barbieri insieme alla compagna, Rosa Camilli.

Adelaide esce di scena per un po' di tempo: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le vicende della contessa Adelaide continueranno a essere al centro delle trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10.

La contessa scoprirà che il suo ex fidanzato Marcello ha scelto di convolare a nozze con la nuova compagna Rosa Camilli e non farà i salti di gioia.

Marcello e Rosa si dedicheranno ai preparativi del loro matrimonio, compresa la scelta dei testimoni, e intanto decideranno di andare a convivere nell'appartamento di Barbieri.

Il colpo di scena, però, ci sarà nelle puntate a seguire: secondo quanto si apprende, la contessa Adelaide uscirà di scena per un bel po' di tempo dalla soap, ma, al momento, non si conoscono ancora i motivi ufficiali.

Adelaide scompare nel nulla: ipotesi nuove puntate Il Paradiso delle signore 10

Non si esclude che Adelaide possa scomparire nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore.

Il sospetto è che la donna possa far perdere le sue tracce sparendo nel nulla, senza dare alcun tipo di riscontro ai familiari, compresa la figlia Odile.

Una scelta dettata proprio dall'esigenza della contessa di allontanarsi per un po' di tempo da Milano, soprattutto in vista del matrimonio del suo ex Marcello, pronto a coronare il suo sogno d'amore con Rosa Camilli.

Da qui la decisione di allontanarsi da tutto e tutti dopo un periodo di grande stress dal punto di vista emotivo, tanto da decidere di far perdere le sue tracce per un po' di tempo, pur consapevole del fatto che avrebbe gettato nello sconforto i suoi cari, in primis Odile e Umberto Guarnieri.

La soap opera si ferma solo nei giorni delle feste natalizie

In attesa dei prossimi episodi della soap, l'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle signore è confermato per tutto il mese di dicembre in prima visione.

La serie andrà in onda regolarmente, fatta eccezione per le giornate del 24, 25 e 26 dicembre: in quei giorni, nello slot pomeridiano di Rai 1, saranno trasmessi dei film e concerti natalizi che intratterranno il pubblico per il periodo natalizio.