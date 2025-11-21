Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10, in programma su Rai 1, non è da escludere che Marcello Barbieri possa tornare nuovamente sui suoi passi dopo che ha scelto di mandare all'aria le sue imminenti nozze con la contessa Adelaide.

Il giovane imprenditore ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con la giovane Rosa Camilli ma, nel corso degli episodi a seguire, Marcello potrebbe riflettere e rendersi conto di non essere realmente innamorato della giornalista, al punto da decidere di ritornare dalla contessa e chiederle perdono per tutto il male che le ha causato.

Marcello sceglie Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore

I colpi di scena nelle trame de Il Paradiso delle signore non mancano mai e quello che sta caratterizzando questa decima stagione della soap di Rai 1, ha avuto come protagonista Marcello Barbieri, intenzionato a chiudere la sua relazione con Adelaide per viversi la relazione con Rosa alla luce del giorno.

Barbieri ha addirittura fatto un passo avanti importantissimo chiedendo alla giornalista di diventare sua moglie a tutti gli effetti, incurante del male che avrebbe causato alla sua ex.

I due innamorati, quindi, si stanno dedicando ai preparativi per le loro imminenti nozze, scegliendo i testimoni che saranno al loro fianco in questo giorno speciale.

Marcello chiede perdono alla sua ex: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Eppure, con le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10, non è da escludere che possa esserci un'inversione di marcia da parte di Marcello Barbieri.

Il giovane, infatti, potrebbe mettere in discussione anche i sentimenti che prova nei confronti di Rosa e rendersi conto che non è lei la donna della sua vita.

Da qui, la possibile scelta di Marcello di mettere in stand-by questa relazione e provare a fare nuovamente dei passi avanti nei confronti della contessa Adelaide.

Barbieri potrebbe così recarsi dalla madre di Odile per chiederle perdono dopo tutto il male che le ha fatto, mostrandosi pronto a riconquistare la sua fiducia.

In questo modo, l'undicesima stagione della soap opera potrebbe riguardare il tentativo di Barbieri di far breccia nuovamente nel cuore della contessa Di Sant'Erasmo.

Adelaide aveva perso la testa per Marcello Barbieri

Negli episodi precedenti della soap, Adelaide aveva creduto con tutta se stessa in questa storia d'amore con Marcello, al punto da scagliarsi anche contro il suo ex Umberto che non vedeva di buon occhio questa relazione.

La contessa, però, non volle dare ascolto ai commenti del commendatore Guarnieri, tanto da decidere di andare avanti per la sua strada, rendendo ufficiale la notizia del suo matrimonio con un evento al Circolo.