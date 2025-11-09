Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 non è escluso che il legame tra Rosa e Marcello possa subire una battuta d'arresto. I due potrebbero ritrovarsi a vivere un periodo di profonda crisi dovuto a un eventuale riavvicinamento tra Barbieri e la sua ex Adelaide.

Un ritorno di fiamma che potrebbe essere parte della strategia messa in piedi dalla contessa, la quale poi farebbe scoprire a Rosa di essere stata tradita dal suo nuovo fidanzato.

Marcello e Rosa pronti a viversi nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni di novembre della soap opera di Rai 1 rivelano che Rosa e Marcello porteranno avanti serenamente la loro storia d'amore, seppur consapevoli del fatto che la contessa non gli darà via di scampo e cercherà di fare il possibile per metterli i bastoni tra le ruote.

Marcello, però, non si lascerà intimidire dalla sua ex e si dirà pronto a portare avanti questa relazione intenzionato anche a intraprendere una nuova strada dal punto di vista professionale.

Intanto la contessa continuerà a tramare alle spalle della coppia e, soprattutto, continuerà a indagare sul passato della giornalista, per cercare di portare alla luce delle verità scomode sul suo conto.

Rosa scopre che Marcello l'ha tradita: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Nel corso degli episodi successivi de Il Paradiso delle signore 10, non è escluso che la contessa possa attuare un'ulteriore strategia per cercare di mettere in crisi la coppia.

Adelaide si riavvicinerebbe al suo ex Marcello e si mostrerebbe particolarmente clemente nei suoi confronti, al punto da ammaliarlo e finire per passare insieme l'ennesima notte d'amore.

Barbieri, quindi, si ritroverebbe a vivere un nuovo momento di passione con la sua ex e nel frattempo terrebbe all'oscuro Rosa di ciò che è successo, nella speranza di non dover veder naufragare anche questa storia d'amore.

Il colpo di scena potrebbe avere come protagonista proprio Adelaide che, nel portare avanti la sua vendetta, farebbe scoprire a Rosa ciò che è successo tra lei e Marcello, al punto da far mettere in discussione alla ragazza tutte le certezze accumulate fino a questo momento sul suo compagno.

La soap opera con Vanessa Gravina subirà un breve stop durante il periodo natalizio

In attesa di questi nuovi episodi, l'appuntamento con la soap opera subirà un breve periodo di stop durante il mese di dicembre.

In occasione delle festività natalizie, la messa in onda de Il Paradiso delle signore 10 sarà interrotta nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre.

Al suo posto andranno in onda dei film e degli speciali dedicati al Natale, previsti nella seconda parte del daytime pomeridiano.