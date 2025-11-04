Con gli episodi de Il Paradiso delle signore, in onda tra autunno e inverno su Rai 1, non è escluso che la storia d'amore tra Rosa e Marcello possa subire una battuta d'arresto, dopo che il ragazzo ha scelto di uscire allo scoperto e annullare il matrimonio con la contessa Adelaide per stare con la giornalista.

Il sospetto è che Rosa possa dover fare i conti con il ritorno di un ex fidanzato, che potrebbe aver rivisto nel corso dell'estate a Bologna, dopo aver lasciato Milano per allontanarsi proprio da Marcello e cercare di dimenticarlo.

Adelaide spietata con Marcello e Rosa nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Rosa e Marcello saranno pronti a viversi la loro storia d'amore senza interferenze nel corso dei prossimi episodi della soap in programma a novembre su Rai 1.

Il rapporto tra i due, però, subirà diversi scossoni dovuti in primis alle ingerenze della contessa Adelaide, che non avrà intenzione di fargliela passare liscia.

Lo scopo della dark lady sarà quello di ostacolare la carriera professionale della coppia e mettere i bastoni tra le ruote.

Così deciderà di incaricare una sua preziosa conoscenza di indagare sul passato di Rosa Camilli, per cercare di portare alla luce delle verità scomode.

Rosa Camilli ritrova il suo ex fidanzato: ipotesi nuove trame Il Paradiso delle signore 10

Il colpo di scena potrebbe arrivare nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10, nel momento in cui Rosa verrebbe raggiunta a Milano da un suo ex fidanzato.

Questa estate la ragazza aveva scelto di lasciare la città per un po' di tempo e trasferirsi a Bologna dai genitori per ritrovare se stessa e cercare di dimenticare Barbieri.

Proprio a Bologna, la giornalista potrebbe aver rivisto questo suo ex, riaccendendo in lui quei sentimenti che credeva fossero ormai sopiti.

Il ragazzo deciderebbe di presentarsi a Milano fino a scatenare l'ennesimo terremoto emotivo nel cuore della ragazza, la quale finirebbe per mettere in discussione tutte le certezze accumulate fino a questo momento nei confronti di Marcello.

Il successo Auditel de Il Paradiso delle signore nel daytime pomeridiano

In attesa dei nuovi episodi della soap opera, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore continua a rivelarsi vincente nella gara ascolti del pomeriggio.

La media registrata nel corso dell'ultimo mese di programmazione sfiora la soglia del milione e mezzo di spettatori pari a uno share che sfiora la soglia del 18%, con picchi che hanno toccato il 20% durante la messa in onda su Rai 1 contro la soap turca La forza di una donna, che viaggia sul 23% di share.