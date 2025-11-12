Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma nel corso del 2026 su Rai 1 non è escluso che tra Umberto e la sua ex Adelaide possa esserci un riavvicinamento e un nuovo momento di passione travolgente.

I due, infatti, si ritroveranno al centro delle trame per via del segreto legato alla paternità di Odile che fino a questo momento non è stato ancora svelato.

Adelaide, reduce dalla fine della sua relazione con Marcello, potrebbe cominciare a guardare Guarnieri con occhi diversi, al punto da convincersi a cedergli una seconda chance in amore.

Marcello e Rosa nel mirino di Adelaide nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore di metà novembre rivelano che Adelaide continuerà a portare avanti la sua vendetta nei confronti della coppia composta da Marcello e Rosa, intenzionata a fargliela pagare per tutto il male che le hanno causato.

La contessa non avrà intenzione di darsi pace e continuerà a indagare sul passato della giornalista per cercare di portare alla luce delle possibili verità scomode, tali da metterla nei guai.

Nel frattempo Marcello deciderà di voltare pagina anche dal punto di vista professionale: dopo aver lasciato il suo incarico al Paradiso delle signore, deciderà di cimentarsi nel mondo degli elettrodomestici industriali, ma per farlo avrà bisogno di un ingente prestito.

Nel corso delle prossime puntate della soap opera in programma durante il 2026 su Rai 1 non è escluso che Adelaide possa trovare nel suo ex Umberto un vero e proprio alleato per cercare di rendere la vita impossibile alla nuova coppia composta da Rosa e Marcello.

I due, quindi, si ritroverebbero sempre più a stretto contatto al punto da lascarsi andare nuovamente a un momento di passione travolgente.

L'ipotesi, quindi, è che tra Adelaide e il commendatore Guarnieri possa esserci un ritorno di fiamma nel corso della seconda parte di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore, per la gioia dei fan che avevano sempre sperato in un lieto fine per la temutissima contessa Di Sant'Erasmo.

Umberto aveva avuto sempre dubbi sulle nozze tra Adelaide e Marcello Barbieri

Negli episodi precedenti di questa stagione, Umberto si era lasciato andare più volte a delle parole di profondo affetto nei confronti di Adelaide, senza nascondere i suoi dubbi in merito alle nozze con Marcello.

La contessa, però, non volle dar peso alle parole del suo ex e scelse di andare avanti per la sua strada, convinta del fatto che Barbieri sarebbe stato l'uomo della sua vita, con il quale poter costruire finalmente un futuro roseo e solido.