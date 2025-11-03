Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 vedranno Rosa e Marcello al centro dell'attenzione, dato che i due avranno intenzione di viversi la loro storia d'amore alla luce del sole.

La coppia, però, dovrà fare i conti con i colpi bassi da parte della contessa Adelaide, la quale non avrà alcuna intenzione di lasciarli impuniti.

Adelaide, però, potrebbe ricevere l'ennesima batosta, magari venendo a scoprire che Marcello è intenzionato a sposare al più presto la giornalista.

Adelaide sul piede di guerra nei nuovi episodi de Il Paradiso 10

Le trame di novembre della soap rivelano che Adelaide deciderà di indagare sul passato di Rosa, nella speranza di poter portare a galla alcuni suoi segreti, tali da poterla mettere nei guai.

Marcello invece, dopo aver appreso i piani della sua ex, sarà su tutte le furie, al punto da decidere di affrontare nuovamente la donna.

Tra i due ci sarà un acceso scontro che, tuttavia, non metterà a tacere la voglia della contessa di prendersi la sua rivincita.

Adelaide scopre che Marcello vuole sposarsi: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Il colpo di scena potrebbe arrivare nelle puntate successive de Il Paradiso delle signore: Marcello potrebbe decidere di fare l'ennesimo dispetto alla sua ex, tanto da chiedere a Rosa Camilli di accelerare le tappe della loro storia d'amore e convolare a nozze al più presto.

Barbieri, a distanza di un po' di tempo dall'annullamento delle nozze con la contessa, si direbbe pronto a compiere il passo importante verso l'altare con la giornalista, dopo aver compreso che sarebbe proprio lei la donna ideale della sua vita.

Adelaide scoprirebbe da Umberto le intenzioni di Marcello, al punto da restare scioccata e sempre più intenzionata a portare avanti la sua vendetta nei confronti dei due innamorati.

Come cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore 10 in daytime dal 3 novembre

In attesa di scoprire tutti i prossimi sviluppi di questa intricata vicenda che riguarda Marcello, Adelaide e Rosa l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 subirà delle variazioni di palinsesto importanti a partire dal 3 novembre.

L'appuntamento con la soap non sarà più trasmesso alle 16, così come è accaduto fino a questo momento, ma andrà in onda subito dopo l'edizione pomeridiana del Tg1, che sarà trasmessa al termine del talk show La volta buona.

La soap slitterà di circa 12-13 minuti, prendendo la linea intorno alle 16:15 con il consueto appuntamento in prima visione, prima di ridare la linea a Vita in diretta, il talk show della seconda parte del pomeriggio condotto da Alberto Matano.