Il Paradiso delle signore a rischio chiusura nella prossima stagione televisiva Rai 2026. L'appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio continua a tenere banco nella fascia pomeridiana anche se, quest'anno, gli ascolti sembrano essere sottotono rispetto al passato, complici anche i numerosi cambi di palinsesto che si sono verificati.

E, per la prossima stagione televisiva, non è escluso che la Rai possa decidere di non puntare più su questo prodotto, allungando i talk show del primo pomeriggio.

Ascolti in calo per Il Paradiso delle signore su Rai 1: la soap soffre La forza di una donna

La messa in onda de Il Paradiso delle signore è confermata anche quest'anno nella prima parte del pomeriggio di Rai 1, seppur con ascolti decisamente più bassi rispetto alla scorsa stagione.

La media Auditel attuale si aggira sulla soglia di 1,4 milioni di spettatori al giorno pari a uno share compreso tra il 16 e il 18%.

Numeri in callo rispetto a quelli registrati dalla soap nello stesso periodo della passata stagione televisiva, quando la media Auditel si aggirava sulla soglia di 1,6 milioni di spettatori fissi al giorno e lo share raggiungeva anche il muro del 20% su Rai 1.

A incidere su questo calo è stata la presenza de La forza di una donna, la serie turca campione di ascolti trasmessa nello stesso slot orario su Canale 5, ma anche le trame non proprio incisive di questa decima stagione che non hanno fatto breccia nel cuore degli spettatori.

La soap Il Paradiso delle signore a rischio chiusura nella prossima stagione tv: la decisione finale alla Rai

In vista della prossima stagione televisiva 2026/2027, la presenza della soap nel palinsesto della rete ammiraglia non sarebbe certo.

La soap, al momento, sarebbe a rischio chiusura definitiva con le puntate conclusive che andranno in onda il prossimo maggio 2026, le quali porteranno a conclusione la decima stagione.

La scelta finale spetterà ai dirigenti della tv di Stato che, in questi giorni, starebbero decidendo il futuro della serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, facendo attente riflessioni anche sugli ascolti.

Futuro incerto per il daytime pomeridiano della rete ammiraglia Rai

Nel caso in cui si dovesse optare per la chiusura definitiva della soap opera italiana, non è escluso che si possa fare affidamento su un nuovo prodotto a basso costo, importato dalla Spagna o dalla Turchia.

La seconda opzione plausibile, invece, sarebbe quella di allungare la messa in onda dei talk show che popolano già il daytime della rete ammiraglia, così da coprire lo slot orario che va dalle 16 alle 16:45 circa, in attesa del TG1 e del talk show Vita in diretta.