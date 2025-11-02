Il Paradiso delle signore 10 cambia ufficialmente orario nel daytime pomeridiano di Rai 1 a partire dal mese di novembre.

Dopo il calo ascolti registrato nel corso dei primi due mesi di messa in onda, i vertici della tv di Stato hanno deciso di apportare delle modifiche al palinsesto del pomeriggio, così da preservare la fortunata soap opera ed evitare che finisca a scontrarsi ogni giorno con La forza di una donna, la serie turca campione di ascolti proposta nel daytime di Canale 5.

La Rai cambia l'orario di partenza de Il Paradiso delle signore 10 in daytime

Il pomeriggio della rete ammiraglia Rai cambia nuovamente faccia a partire dal prossimo 3 novembre, giorno in cui verrà ufficializzato il cambio orario per Il Paradiso delle signore 10 in daytime.

La soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Pietro Masotti, non andrà più in onda a partire dalle 16 in punto così come è accaduto nel corso di questi primi due mesi di messa in onda.

Le nuove puntate slitteranno di circa 15 minuti e la scelta è dettata principalmente dagli ascolti registrati dalla soap nel corso di queste prime settimane di programmazione, decisamente in calo rispetto a quelli della passata stagione.

Dopo il calo ascolti, Il Paradiso delle signore evita la sfida con La forza di una donna

Il motivo del calo è dettato principalmente alla messa in onda, su Canale 5, della soap opera La forza di una donna che da questa estate ha appassionato il pubblico italiano registrando dati Auditel in costante crescita.

E, visto lo straordinario successo, Mediaset ha scelto di ritagliare uno spazio fisso alla serie turca nel palinsesto autunnale, mandandola in onda a cuscinetto tra Uomini e donne e il daytime di Amici 25, sfidando così la soap opera di Rai 1.

I due prodotti si sono rosicchiati pubblico a vicenda e, per tale motivo, la Rai ha scelto di preservare la serie italiana posticipando l'orario di partenza a partire dal prossimo 3 novembre.

Subito dopo La volta buona non ci sarà Il Paradiso delle signore, bensì l'edizione pomeridiana del Tg1 e il meteo: a seguire, alle 16:15 circa, andrà in onda la soap con Vanessa Gravina e alle 17:05 ci sarà Vita in diretta di Alberto Matano.

Adelaide sul piede di guerra contro Marcello e Rosa

Intanto, le anticipazioni della soap di novembre rivelano che a tenere banco saranno in primis le vicende della contessa Adelaide, la quale si mostrerà pronta a tutto pur di farla pagare a Marcello Barbieri e alla sua amante Rosa Camilli.

La donna arriverà a chiedere aiuto a una sua vecchia conoscenza, per iniziare a indagare sul passato della giornalista e portare a galla eventuali scheletri nascosti nel suo armadio.