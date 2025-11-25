Lunedì 24 novembre Il Paradiso delle signore non è andato in onda su Rai 1 per lo speciale sulle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. La soap ha subito un’interruzione straordinaria. Tuttavia, la puntata non verrà recuperata nel corso del mese di novembre: la programmazione proseguirà regolarmente il 25 novembre con l’episodio 56 alle 16, senza alcun reinserimento della puntata mancante. Il palinsesto di Rai 1 non prevede, attualmente, alcun recupero nell’ultima settimana di novembre.

La puntata de Il Paradiso delle signore del 24/11 era prevista alle 15

La mancata messa in onda del 24 novembre ha inevitabilmente creato curiosità e attesa tra i fan, che si chiedevano se la puntata sarebbe stata riproposta in un secondo momento. Osservando il palinsesto Rai degli ultimi giorni del mese, però, non risulta alcuna giornata con un doppio episodio. Il mese di novembre si concluderà con una puntata in meno rispetto alla normale programmazione: venerdì 28 novembre verrà trasmesso l’episodio 59 invece del 60. L’episodio 56, previsto per lunedì 24, è saltato per due motivi. In un primo momento, la variazione de Il Paradiso delle signore prevedeva la messa in onda anticipata alle 15, un’ora prima del consueto orario, per lasciare spazio a uno speciale del TG1 dedicato alle elezioni regionali.

L'episodio del 24 novembre è stato cancellato

In un secondo momento, la programmazione di Rai 1 ha subito un'ulteriore variazione a causa dei funerali di Ornella Vanoni, celebrati a Milano proprio alle ore 15. L’emittente ha ritenuto necessario dare spazio all’informazione, con collegamenti in diretta per l’ultimo saluto alla cantante. Di conseguenza, la puntata de Il Paradiso delle signore prevista per il 24 novembre è stata cancellata. La mancata messa in onda dell’episodio 56 ha suscitato malcontento tra i fan della soap, che hanno espresso il loro disappunto con numerosi commenti sui social. Cresce intanto l’attesa per capire se la puntata verrà recuperata nel mese di dicembre o se si deciderà di lasciare la narrazione ambientata nel 1966 indietro di un giorno rispetto alla programmazione del 2025.

Un riepilogo dei precedenti episodi: Adelaide è andata in vacanza

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore, trasmessi su Rai 1, Adelaide è partita per una vacanza per staccare la spina dopo il matrimonio annullato con Marcello. Quest’ultimo, intanto, ha chiesto a Rosa di sposarlo e la ragazza ha accettato di convolare a nozze con il compagno. Spazio anche alle vicende di Enrico, che ha rassegnato le dimissioni ed è stato contattato dal medico dell’Inter per visitare un calciatore. Intanto, il dottor Proietti ha ricevuto i biglietti per assistere al derby allo stadio e ha avuto anche un incontro interessante al Circolo. Durante la serata, alla quale il medico ha partecipato in compagnia di Marta, Enrico ha avuto modo di scambiare qualche parola con Helenio Herrera.

Parallelamente, alla Galleria Milano Moda i due stilisti hanno continuato a tramare alle spalle di Umberto e Adelaide: Ettore e Greta, infatti, hanno come unico obiettivo quello di impadronirsi delle ricchezze della contessa e di Guarnieri. Non sono però ancora emersi dettagli cruciali sul motivo per cui i fratelli Marchesi ce l’abbiano così tanto con i genitori di Odile. Quest’ultima, intanto, è caduta nella trappola di Ettore, che ha finto di essersi innamorato di lei ma, come dichiarato dal ragazzo alla sorella Greta, sta soltanto recitando. Al negozio di Roberto, invece, ci sono stati grandi cambiamenti: Marcello ha rassegnato le dimissioni, mentre Barbara è stata assunta come nuova Venere. La ragazza, in realtà, è una vecchia conoscenza di Johnny, ma i due hanno inizialmente finto di non conoscersi, finché Irene non ha scoperto la verità e ha preteso chiarimenti da entrambi.