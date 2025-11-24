Il pomeriggio di Rai 1 del 24 novembre 2025 subirà una variazione importante rispetto alla consueta programmazione. Gli spettatori affezionati alla soap Il Paradiso delle signore dovranno rinunciare alla puntata prevista, la numero 56, poiché la rete ha scelto di modificare il palinsesto per dare spazio a un appuntamento speciale di approfondimento giornalistico. In un primo momento l’episodio era stato annunciato alle ore 15, anziché nel consueto slot delle 16, a causa di uno speciale del TG1 dedicato alle elezioni regionali. Tuttavia, i funerali di Ornella Vanoni, fissati proprio alle 15, hanno comportato un’ulteriore variazione della programmazione.

Il 24 novembre Il Paradiso delle signore non va in onda

La fascia pomeridiana di Rai 1 del 24 novembre 2025 è caratterizzata da un doppio cambiamento che ha interessato la programmazione della soap Il Paradiso delle signore. In un primo momento, la puntata era stata anticipata alle ore 15, anziché nel consueto orario delle 16, per lasciare spazio a uno speciale del TG1 dedicato alle elezioni regionali. Successivamente, la celebrazione dei funerali di Ornella Vanoni, fissati proprio alle 15, ha determinato un’ulteriore variazione del palinsesto, con la conseguente cancellazione dell’episodio. A partire dalle 14:05, infatti, andrà in onda La volta buona con Caterina Balivo, che eccezionalmente proseguirà anche nello spazio inizialmente riservato alla soap ambientata negli anni ’60, fino alle 15:50, per consentire i collegamenti in diretta da Milano dedicati all’ultimo saluto a Ornella Vanoni.

Il 24 novembre Il Paradiso delle signore non inizia in anticipo: la puntata è stata cancellata

La puntata de Il Paradiso delle signore prevista per il 24 novembre 2025 non sarà trasmessa, nonostante fosse stata inizialmente annunciata un’anticipazione alle ore 15. La soap tornerà regolarmente in onda martedì 25 novembre, ma non è ancora chiaro quando verrà recuperato l’episodio saltato. La Rai ha comunque garantito la continuità narrativa: i telespettatori non perderanno alcun passaggio della storia, poiché la trama proseguirà senza interruzioni e con tutti gli sviluppi previsti. L’episodio 56, originariamente programmato per il 24 novembre e non andato in onda, sarà il primo a essere recuperato; resta però da capire come la rete riuscirà a mantenere i cinque appuntamenti settimanali fino al venerdì e se verrà scelto un giorno in cui trasmettere un doppio episodio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide è andata in vacanza

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Adelaide è partita per una vacanza a Saint Moritz, dove si è fatta accompagnare in montagna da Umberto. L’obiettivo della contessa era quello di allontanarsi da Milano e dimenticare gli ultimi spiacevoli avvenimenti. Marcello, infatti, ha lasciato Adelaide il giorno prima di convolare a nozze con lei, per fidanzarsi subito dopo con Rosa. Inoltre, Barbieri ha sorpreso la compagna chiedendole di sposarlo.